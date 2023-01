Para comemorar a data a Prefeitura do município vizinho preparou uma programação especial para a tradicional Festa de São Sebastião

publicado em 19/01/2023

Hoje, ao comemorar três décadas de emancipação, a cidade vive um grande momento graças a uma união de forças entre a Administração Municipal e a Câmara (Foto: Reprodução)

Da redação

Parisi comemora nesta sexta-feira (20) 30 anos de emancipação política. O município vizinho, que vive hoje um de seus melhores momentos do ponto de vista de desenvolvimento e qualidade de vida, irá celebrar a data com uma grande festa que começa nesta sexta e vai até domingo, com shows gratuitos e atrações para toda a família.

Parisi tem suas origens por volta de 1930. O nome do município é decorrente dos proprietários de uma das duas fazendas que começaram sua história, ou seja, Fazenda Parisi e a Fazenda Marco.

Alguns pequenos lotes dessas fazendas foram vendidos a comerciantes que estabeleceram seus comércios e suas residências. Ao longo da hoje conhecida Rua Dr Fernando Costa, começou então a primeira e pequena aglomeração urbana, pela qual surgiu a Vila Parisi e a Vila Marco (respectivamente à direita e à esquerda da citada rua).

Anos depois, com a venda da Fazenda Marco, o espaço tornou-se Vila Parisi. Em 1948, através da Lei 233 de 24 de outubro, a vila tornou-se distrito de Votuporanga, com sede no povoamento do mesmo nome e com terras desmembradas do distrito de Álvares Florence.

O crescimento e desenvolvimento do distrito culminou no processo de emancipação, iniciado em 1989 pela Comissão Emancipadora do Distrito de Parisi, sendo elevado a município pela Lei Estadual nº 7664.

Hoje, ao comemorar três décadas de emancipação, a cidade vive um grande momento graças a uma união de forças entre a Administração Municipal, comandada pelo prefeito Oclair Bento e seu vice João Carlos Rodrigues, o Pardal, e a Câmara Municipal, presidida pelo vereador Leandro Demarque Barão. Juntos, Executivo e Legislativo somaram importantes conquistas para o município por meio de recursos próprios e também de convênios com o Governo do Estado.

“Parisi tem muito a comemorar. Temos conseguido avançar bastante em diversos setores e nada melhor que uma grande festa para marcarmos esse momento tão importante que o município tem vivido”, disse o prefeito Oclair Bento em recente entrevista à Cidade FM.

Festa

E é justamente para comemorar a data e também esse momento tão importante de Parisi, que a Prefeitura preparou uma grande programação festiva, que inclui shows gratuitos e atrações para toda a família por meio da tradicional Festa de São Sebastião, que começa hoje e vai até domingo (22).

O evento festivo começa logo nas primeiras horas, com o Ato Cívico no Paço Municipal. A programação continua com a realização da tradicional missa de aniversário da cidade na Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

Logo na sequência, às 21h, a grande atração da festa sobe ao palco na Praça da Matriz. Trata-se da dupla sertaneja Lourenço & Lourival, que ultrapassou a marca de 60 anos de carreira, gravou mais de 60 discos e CDs e são autores de cerca de 500 músicas, sendo referência entre as duplas da música raiz sertaneja em atividade.

Na carreira, a dupla emplacou diversos sucessos, como a canção “Franguinho na Panela”, “Pelos caminhos do amor”, “Menina da Aldeia”, “Pedido de um pai”, “Mala Amarela”, “Que ela se mude para o inferno”, “Vai Saudade”, “Anel de Noivado”, entre outros. Para encerrar a noite, a dupla Henrique & Marcos anima a galera a partir das 22h30.

Amanhã a festa continua e com muita música boa novamente na Praça da Matriz. No palco principal a dupla Rafa & Nando abre a noite com um belo repertório e depois o DJ Adê invade a madrugada para levar alegria para todas as idades.