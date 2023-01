Jogador vai vestir pela primeira vez a camisa do CAV em um jogo oficial e fazer sua primeira partida na Série A3

publicado em 16/01/2023

Contratado para esta temporada, o atleta pode vestir a camisa do clube pela primeira vez, além de fazer sua estreia na divisão (Foto: Rafael Bento/CAV)

Da redação

Um jogador do elenco do CAV vive a expectativa de fazer uma estreia em dose dupla no próximo dia 21, quando a equipe de Votuporanga fará o seu primeiro jogo no Campeonato Paulista da Série A3. Trata-se do lateral-esquerdo Júnior Prego, 27 anos.

“É a minha primeira vez na A3. Quero fazer grandes jogos e ajudar muito. O time está numa evolução boa, está mesclado entre garotos e jogadores mais experientes”, analisa o lateral, que nasceu no Mato Grosso do Sul e acumula passagens por times como Portuguesa e São Bento.

Na última temporada, o atleta esteve no Piauí, onde conquistou o campeonato estadual com a camisa do Fluminense-PI. O jogador espera ser um dos escolhidos pelo técnico Rodrigo Cabral para o jogo inicial.