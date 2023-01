Nas imagens, o votuporanguense mostra a linha ainda enroscada em seu capacete, que teve a viseira cortada e atingiu seu nariz

publicado em 31/01/2023

Mais um caso de acidente com linhas de pipa com cerol foi registrado e Serginho da Farmácia cobrou consciência (Foto: Reprodução)

Da redação

Acidentes envolvendo linhas de pipa com cerol (ou linhas chilenas) em Votuporanga, voltaram a ser tema de debate na Câmara Municipal, na sessão de anteontem. Dessa vez quem puxou o assunto foi o vereador Serginho da Farmácia (PSDB), que exibiu vídeos de um morador que, por pouco, não teve o pescoço cortado com esse tipo de material na rodovia Péricles Bellini, próximo ao pontilhão que dá acesso ao bairro Pacaembu.

Nas imagens, o votuporanguense mostra a linha ainda enroscada em seu capacete, que teve a viseira cortada e atingiu seu nariz, provocando um corte profundo. “Estou inconformado. A linha está enroscada em todo o pontilhão. Se pega no meu pescoço, pelo amor de Deus, já era, eu estaria morto aqui na rodovia”, diz o rapaz no vídeo.

Dias antes, outro morador passou por situação semelhante, só que nas proximidades da Ciafer (avenida Prestes Maia). Filipe Ferreira da Silva chegou a postar fotos nas redes sociais de seu pescoço cortado pedindo mais fiscalização. “Aos meninos que gostam de soltar pipas, cuidado, por favor. Poderia ter me causado um mal maior. Aos fiscais ou policiais, por favor, atenção com esse risco”, publicou.

Os recentes relatos motivaram Serginho a cobrar atenção dos pais em relação aos seus filhos que gostam de soltar pipas e consciência aos adultos adeptos à modalidade de lazer para que evitem usar o cerol.

“Peço a atenção aos pais a essa prática de lazer, ainda mais nesse período de férias, embora não sejam apenas crianças que brinquem disso, vejo muitos adultos também. Hoje em dia é muito fácil, é só juntar cola e caco de vidro para fazer isso, que pode ser comparado a uma arma. Os pais precisam ficar atentos a isso e também peço a quem tem esse costume, para que não façam mais dessa forma. Por pouca coisa ele poderia perder a vida”, concluiu o vereador.

O problema

O problema, no entanto, não é de agora. No começo do ano outras duas pessoas ficaram feridas após se envolverem em acidentes com linhas de pipa com cerol e a situação também repercutiu na Câmara. Na ocasião, os vereadores cobraram providências e fiscalização urgente, principalmente na região do bairro Pacaembu (zona Oeste), onde denúncias do tipo se tornaram frequentes em razão das férias escolares.

Proibido

O uso do cerol em linhas de pipas, a conhecida mistura entre cola e vidro, é proibida no Estado desde 2016. De autoria do deputado Coronel Telhada (PP), a proposta proíbe o cerol como também qualquer outro material cortante que possa ser aplicado nas linhas. A proibição abrange o uso, a posse, a fabricação e a comercialização da mistura cortante, também conhecido como linha chilena.

Caso a lei seja descumprida, a pessoa responsabilizada deverá pagar uma multa equivalente a 50 Ufesps, que na cotação atual é aproximadamente R$1.598,50. No caso em que um estabelecimento descumprir a lei, a multa pode chegar a R$132 mil.

O objetivo do projeto consiste em garantir mais segurança para a população e evitar ocorrências como quando são atingidos pedestres e motociclistas.