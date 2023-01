O caso aconteceu anteontem na avenida Fortunato Targino Granja, próximo da rua Paraguai e deve ser investigado pela Polícia Civil

publicado em 31/01/2023

As vítimas do grave acidente que aconteceu em Votuporanga anteontem pela manhã continuam hospitalizadas (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Uma motociclista e seu passageiro precisaram ser socorridos às pressas após um acidente na avenida Fortunato Targino Granja, nas proximidades da rua Paraguai, em Votuporanga. O caso aconteceu na segunda-feira (30) e a mulher, que dirigia a moto foi socorrida inconsciente.

De acordo com o apurado pelo A Cidade, a motociclista, identificada como C.R.P., de 35 anos, e seu passageiro, identificado como A.B.S.., de 54 anos, seguiam com uma Honda/Fan pela avenida, no sentido centro ao bairro, quando por motivos que serão esclarecidos pela investigação, ela perdeu o controle e bateu em uma árvore.

O fato aconteceu nas proximidades do cruzamento da avenida com a rua Paraguai, bem em frente ao número 2206, e eles colidiram contra a árvore do canteiro central da Targino Granja.

Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e socorreu C.R.P., que estava inconsciente no momento em que a equipe chegou, já o homem também foi socorrido com alguns ferimentos, sem saber a gravidade. Ambos foram levados para a Santa Casa de Votuporanga.

Em nota, o hospital informou que ambos deram entrada no Pronto Socorro e seguem hospitalizados, porém não é possível revelar mais detalhes sobre o estado de saúde das vítimas em razão da Lei Geral de Proteção de Dados.