Desde o final do ano passado a Secretaria da Saúde tem intensificado as ações contra a doença, mas papel da população é fundamental

publicado em 17/01/2023

Secretaria da Saúde intensificou as ações de combate à dengue desde o final do ano passado, mas população também deve ajudar (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A morte por dengue hemorrágica da jovem Larissa da Silva Lima, de apenas 22 anos, moradora de Álvares Florence, reforçou o alerta emitido há mais de três meses sobre a necessidade de se reforçar as ações de prevenção contra a doença. Em outubro do ano passado a Secretaria Estadual da Saúde emitiu um comunicado para todos os municípios de São Paulo alertando sobre o risco de uma nova epidemia de dengue e com sintomas ainda mais graves, o que está se confirmando já nos primeiros dias de 2023.

Desde a notificação, a Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga, por meio da Vigilância Ambiental, intensificou as ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da doença, inclusive com o reforço dos agentes comunitários de saúde, que também foram empenhados nessa missão. Mas o apoio da população nesse trabalho é fundamental.

“Desde julho iniciamos o Arrastão, que são as visitas nas casas para orientação dos moradores sobre os cuidados a serem tomados para evitar a proliferação do mosquito. Nossas equipes também verificam os imóveis em busca de criadouros para que sejam eliminados, mas essa responsabilidade precisa ser de cada cidadão e tem que ser feita todos os dias, principalmente neste período que iremos entrar com maiores volumes de chuvas”, explicou a chefe da Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde, Samara Del Pino Fernandes.

De acordo com a última atualização da Secretaria Municipal da Saúde, Votuporanga terminou 2022 com 14.177 notificações de casos suspeitos de dengue e 10.042 positivos, dos quais quatro resultaram em morte, inclusive a de uma criança de apenas três anos de idade. Neste ano já houve 108 notificações para a doença, mas nenhum caso ainda foi confirmado.

Sintomas

Além da dengue, o mosquito Aedes aegypti também transmite Chikungunya e Zika e todos os sintomas são semelhantes. Segundo o Ministério da Saúde, os sinais clássicos são: febre de início abrupto acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele, manchas vermelhas pelo corpo, além de náuseas, vômitos e dores abdominais.

A orientação é para que a população procure a unidade ou serviço de saúde mais próximo de sua residência assim que surgirem os primeiros sintomas.

Prevenção