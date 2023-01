Entre 200 mil cupons, Miriam Rosa foi a sorteada e recebeu o Renault Kwid; outros cinco clientes ganharam vales-compra

publicado em 19/01/2023

A entrega dos prêmios aos ganhadores foi realizada na manhã de ontem em um evento realizado na sede da Associação Comercial (Foto: ACV)

A votuporanguense Miriam Rosa Moura Pazini efetuou uma compra de R$ 200,00 na loja Sueli Center e ganhou o carro 0km Renault Kwid avaliado em R$ 62.500,00. O presentão veio pela campanha “Viva a Magia do Natal” realizada pela ACV (Associação Comercial de Votuporanga) com apoio de diversas empresas. Outros cinco vales-compra de R$ 1 mil também foram sorteados.

A entrega aos ganhadores foi feita na manhã de ontem num evento transmitido ao vivo pelas redes sociais com a presença do presidente da entidade, Glauco Ventura, o vereador Jura, imprensa, convidados e diretoria. Cerca de 200 mil cupons foram distribuídos nas lojas associadas.

Os ganhadores dos vales-compras foram: Márcia Regina de Freitas Tolini, cliente da Mara Brechos; Lucas Ferrari Castrequini, cliente do Santa Cruz; Tamiris Nogueira Carvalho, de Valentim Gentil, comprou na Moda Ka; Mariza Traldi Fernandes, cliente da Amarelinha; e Irene Machado, cliente do Porecatu. Os comerciários responsáveis pela venda também ganharam R$ 200,00 em compras.

“Ao todo, eu preenchi uns quatro cupons da campanha. Fiquei, imensamente, feliz com essa grande notícia logo no começo do ano”, contou Miriam Rosa, que trabalha como manicure.

O presidente da ACV destacou a importância do apoio dos parceiros para a realização da campanha e informou que, em breve, será lançada a Liquida Votu também com prêmios no comércio de Votuporanga.

Um time de patrocinadores colaborou com a promoção do Natal: Santa Cruz Supermercados, Real Modas E Calçados, Mister Cowboy, A Casa Do Tapeceiro, Marão Corretora de Seguros, Uni Car Multimarcas, Megatec, Coopevo, 5 Asec Lavanderia, Escritório Vitória, A Ideal Calçados, Unifev, Votuciclo, Flash Net, Casa Anzai, Supermercado Porecatu, Lojas Longo, Credilider, Ciafer, Mega Online, Clube Melissa Votuporanga, Central Da Águas, Silk Cromia, Maria Brechos, Otica Celes, Vilarzinho, Moda Ka e Caricanecas Votuporanga.