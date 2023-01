Caso foi esclarecido pelos policiais civis da DIG após um intenso trabalho investigativo, onde ficou constatado que era um caso de vingança

publicado em 06/01/2023

Homem tentou fazer justiça com as próprias mãos após sua esposa ser agredida e acabou sendo preso por tentativa de homicídio (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), esclareceu e prendeu anteontem um homem, com as iniciais C. E. B, de 41 anos, acusado de uma tentativa de assassinato no final do ano passado. Após um intenso trabalho investigativo ficou constatado que se tratava de um caso de vingança.

De acordo com o registro policial, o crime aconteceu no último dia 28. Na ocasião, um homem identificado como O. S., de 55 anos, teria se desentendido com a esposa do acusado em uma loja de celulares e, em meio a briga, ele agrediu a mulher, que passou mal e precisou ser socorrida.

Quando o marido dela soube do que aconteceu, teria ficado furioso e decido tirar satisfação com o agressor. Desse modo, C. E. B pegou uma arma, descobriu o endereço do desafeto e quando o mesmo chegava a sua residência, bairro CDHU, zona Norte, efetuou um disparo contra ele.

A vítima foi socorrida para a Santa Casa de Votuporanga, onde foi prontamente atendida e sobreviveu. Logo após tomar conhecimento dos fatos, os investigadores da DIG iniciaram a investigação, no sentido de identificar e localizar o autor da tentativa de homicídio, conseguindo elucidar o caso e prender o acusado, que tentou fazer justiça com as próprias mãos.