Vítima conduzia uma Honda/Biz sentido Valentim Gentil/Votuporanga quando foi atingida na traseira por um caminhão

publicado em 12/01/2023

O A Cidade cobriu este acidente na época e registrou imagens de como a motocicleta ficou (Foto: A Cidade)

A juíza da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, dra. Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, absolveu o caminhoneiro Nilton Nascimento de Carvalho acusado homicídio culposo no acidente que resultou na morte do motociclista Anísio Fontes, de 54 anos. O caso aconteceu na rodovia Euclides da Cunha, entre Valentim Gentil e Votuporanga, no dia 30 de março de 2020.

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o caminhoneiro, agindo culposamente (manifesta imprudência), conduzia a carreta Scania sentido Valentim Gentil/Votuporanga, na faixa de rolamento da direita, momento em que não teria observado que à sua frente trafegava a motoneta Honda Biz que era conduzida por Anísio, não mantendo uma distância segura do seu veículo em relação à motoneta, vindo a colidir em sua parte traseira. Em razão da colisão, ainda conforme a denúncia, a vítima foi atropelada e sofreu politraumatismo, morrendo ainda no local.

A defesa do acusado, no entanto, contestou a acusação afirmando que no momento da colisão, a moto havia acabado de adentrar na via normal de tráfego, por motivos desconhecidos, em baixa velocidade, surpreendendo o motorista do caminhão que teria tentado frear o veículo por seis metros.

Ao analisar as provas e as teses de defesa e acusação, a juíza responsável pelo caso entendeu que havia dúvidas sobre a culpa do caminhoneiro no acidente e decidiu absolve-lo das acusações.