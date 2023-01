De volta ao clube após empréstimo ao Rio Branco, volante confia no entrosamento para conquistar o acesso nesta temporada

publicado em 06/01/2023

Velho conhecido da torcida, o volante Jair disse que o entrosamento da equipe pode fazer a diferença no campeonato deste ano (Foto: Rafael Bento/CAV)

Da redação

Num campeonato difícil como a série a A3 do Paulista, conhecer os colegas de elenco e o treinador é uma vantagem. É nisso o que aposta o volante Jair, que está de volta ao CAV após passar o segundo semestre de 2022 emprestado ao Rio Branco, de Americana.

Para o jogador, o entrosamento dos atletas que disputaram a competição no ano passado e a experiência do treinador Rodrigo Cabral no clube fazem com que a Votuporanguense seja uma das candidatas ao acesso. Entre os remanescentes estão lateral-direito Léo Cunha, o volante Nicolas Bortolotte, os atacantes Thales Tim, Cauari e Matheus Reis.

“É um elenco de reconstrução, com alguns remanescentes de 2022 e novas peças que estão chegando para agregar. Estamos nos conhecendo e procurando entender a ideia do professor. É um técnico que já conhece a casa, está há dois anos aqui e também foi técnico de muitos meninos na Copa SP. Tem tudo para fazer um excelente campeonato”, analisa.

Na equipe americanense, Jair enfrentou o Grêmio Prudente, time que subiu para a A3. Para ele, é importante começar bem a competição.

“A gente espera fazer um grande campeonato e alcançar o nosso objetivo, que é o acesso. Batemos na trave dois anos seguidos. É trabalho em cima de trabalho para dia 21 a gente estar na ponta dos cascos para a estreia”, completou.

Reforços

Por falar na chegada de novas peças para o elenco, a diretoria do CAV apresentou ontem mais dois jogadores: o goleiro Vinícius Lopes, de 24 anos, e o volante João Firmino, de 21 anos.

Vinícius estava no Rio Claro e chega para defender as cores do Votuporanguense no Paulistão A3. Ele foi revelado pelo Palmeiras e conta com passagens pelo São Paulo, Osasco Audax, Ituano e Inter de Limeira.

Já Firmino começou sua carreira no Vilavelhense-ES em 2016 e por lá deixou o seu legado ao ser Campeão Capixaba e conquistar o acesso à Série A estadual em 2020. Depois jogou pelo Aster Brasil-ES e Atlético Itapemirim-ES, onde também foi Campeão Estadual, com direito ao acesso à Série A em 2022.