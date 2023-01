Apesar da “fama” alcançada nas redes sociais, as imagens e a invasão custaram caro ao votuporanguense Kingo Takahashi

publicado em 10/01/2023

O governo do Distrito Federal confirmou a prisão do votuporanguense Kingo Takahashi por participação na invasão ao Congresso (Foto: Redes Sociais)

Da redação

A Seape (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal) divulgou ontem a listagem das pessoas presas no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, em virtude das manifestações violentas na Praça do Três Poderes no último domingo (8). Dentre os 412 nomes da lista está o votuporanguense Kingo Takahashi, que participou da invasão ao Congresso Nacional e inclusive filmou a ação.

Como noticiado ontem pelo A Cidade, Kingo “viralizou” nas redes sociais ao gravar vídeos durante a invasão do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF. No primeiro ele filma seu próprio rosto em meio à invasão e diz: "invadimos o Congresso. Vamos derrubar os bandidos. Vamos acabar com os vagabundos. Isso é melhor que show de rock".

As imagens circulam por vários grupos bolsonaristas de WhatsApp de todo o Brasil e também ganhou destaque na mídia nacional. Em outra gravação o votuporanguense aparece no banheiro do Congresso Nacional e, por fim, deitado em uma poltrona dentro do Senado.

Apesar da “fama” alcançada nas redes sociais, as imagens e a invasão custaram caro ao votuporanguense. Kingo foi preso em flagrante e pode ser acusado de crimes como golpe de Estado, dano a bem público e lesão corporal, dentre outros crimes.