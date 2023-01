Esse é o segundo caso de desaparecimento de pessoas em Votuporanga em menos de um mês

publicado em 06/01/2023

Da redação

A família de um jovem de Votuporanga está desesperada após ele sumir sem dar notícias há mais de uma semana. Um Boletim de Ocorrência já foi registrado e a polícia também ajuda nas buscas por Henrique Albieri Fábio, de 36 anos de idade.

Segundo familiares, Henrique teria saído de casa na madrugada do último dia 30 dizendo que iria para a casa de um familiar em Valentim Gentil. Para tal, ele pegou apenas uma mochila e saiu, mas não chegou ao destino que havia dito e também não deu mais notícias.

Qualquer informação sobre o rapaz pode ser repassada aos seus familiares por meio do telefone: 99679-4902 (Sonia) ou 99666-8013 (Beatriz).

Outro caso

Esse é o segundo caso de desaparecimento de pessoas em Votuporanga em menos de um mês. Desde o dia 9 de dezembro, a família do senhor João Aparecido Teixeira também procura pelo idoso, que foi visto pela última vez na zona Norte do município, no bairro Cohab Chris.

João estava com um short jeans, uma camiseta branca e também uma bolsa azul. Além disso, a família espera que ele ainda esteja em Votuporanga, porque também estava sem dinheiro. João Aparecido é muito conhecido na zona Norte, principalmente, pelos alunos da escola estadual Juraci Lima Lupo, onde trabalhou por muitos anos como zelador, antes de se aposentar.