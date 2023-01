A previsão do ClimaTempo é de que o tempo permanece com grande os possibilidades de chuva até o dia 13 de fevereiro

publicado em 30/01/2023

Previsão do tempo indica tempo fechado e chuvas para as próximas semanas em Votuporanga e toda a região Noroeste Paulista (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

A semana que marca o fim de janeiro e o início de fevereiro deve ser de chuvas ou, pelo menos, de tempo fechado, em Votuporanga. É o que indica a previsão do ClimaTempo para os próximos dias, o tempo deve permanecer dessa forma até o dia 13 de fevereiro, ainda segundo o portal climático.

De acordo com o portal, as chances de chuva para a cidade variam de 80 a 90% durante os dias, sendo que a maioria deles apresentando sol, com muitas nuvens e períodos chuvosos durante a noite e a tarde.

Para hoje, o último dia de janeiro, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos nublados, com chuva a qualquer hora. As temperaturas ficarão na casa dos 21º com as mínimas e 28º nas máximas. A probabilidade de chuva é de 90%.

Já amanhã, 1º de fevereiro, as chances de chuva já caem para 80%, o dia será de sol com algumas nuvens e deve chover rápido durante o dia e à noite. A previsão indica temperatura mínima de 20º e máxima de 31º.

Avisos

Na segunda-feira (30) pela manhã o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um alerta de perigo quanto a tempestades para grande parte do estado, incluindo Votuporanga. O alerta se estende até o dia de hoje e ainda pode ser prolongado.