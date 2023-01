O município, que é conhecido por seu potencial turístico, completa 86 anos de emancipação política

19/01/2023

Cardoso completa hoje 86 anos de história; cidade tem como ponto turístico a prainha, que atrai muitos visitantes

Da redação

Além de Parisi, que preparou uma programação especial de aniversário (veja mais no A Cidade Mais), outra cidade da região que completa mais um ano hoje é Cardoso. O município, que é conhecido por seu potencial turístico, completa 86 anos de emancipação política.

Cardoso surgiu como vila em 20 de janeiro de 1937, fundada por Joaquim Cardoso da Silva. Dotado assim de modernos recursos urbanísticos, o povoado cresceu. Reconhecendo então o progresso da vilazinha, o Dr. Fernando Costa, interventor federal do Estado de São Paulo promulgou o Decreto nº 12.887, datado de 24 de agosto de 1942, que criou o Distrito de Paz de Cardoso, passando a pertencer à 4ª Circunscrição da então Vila Monteiro, hoje Álvares Florence.

Em 1948, pela Lei nº 233, de 24 de dezembro, Cardoso se tornava politicamente emancipado tendo como seu primeiro prefeito o Sr. Epaminondas José de Andrade, constituindo-se em novo município paulista. Através da promulgação da Lei nº 8.050, de dezembro de 1.963, foi criada a Comarca de Cardoso, que abrange os municípios de Mira Estrela e Pontes Gestal.

Em comemoração aos 86 anos da cidade, a Prefeitura organizou uma programação diversificada na Praça da Matriz que começou ontem, com um show do cantor Zaqueu Frois em comemoração ao dia do evangélico.