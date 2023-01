Tratam-se de proposituras corriqueiras, que não devem gerar muita discussão, de forma que o encontro legislativo deve ser mais focado no debate

publicado em 27/01/2023

Os vereadores da Câmara de Votuporanga voltam a se reunir na segunda-feira, dessa vez para votação de quatro projetos (Foto: A Cidade)

Da redação

O novo presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Daniel David (MDB), pautou quatro projetos para a segunda sessão ordinária de 2023, que será realizada na segunda-feira (30). Tratam-se de proposituras corriqueiras, que não devem gerar muita discussão, de forma que o encontro legislativo deve ser mais focado no debate das indicações e requerimentos dos vereadores.

O primeiro projeto a ser votado é de autoria do vereador Chandelly Protetor (Podemos), que busca a inclusão da campanha “Novembro Azul”, de prevenção ao câncer de próstata de promoção da saúde do homem, no calendário de eventos oficiais do município.

Logo na sequência deve ser votado outro projeto com finalidade idêntica, só que para inclusão da campanha "Dezembro Vermelho", dedicada as ações de prevenção ao HIV/Aids e outras. A iniciativa também é de Chandelly, que emplacou ainda mais um projeto na sessão de segunda-feira. Este terceiro trata da inclusão do Dia do Advogado no calendário.

Por fim, Daniel David deve colocar em votação a autorização para que a Prefeitura de Votuporanga repasse recursos do dos projetos do Banco do Brasil para as entidades do CMI (Conselho Municipal do Idoso) e CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), que possuem parcerias firmadas para o exercício de 2023.