Novo presidente da Casa de Leis, Daniel David, pautou sete projetos que serão debatidos pelos vereadores na reunião legislativa

publicado em 11/01/2023

O novo presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Daniel David, convocou os vereadores para sessão extraordinária (Foto: A Cidade)

Da redação

O novo presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Daniel David (MDB), convocou os vereadores para a primeira sessão extraordinária de 2023. O encontro legislativo ocorrerá esta quinta-feira (12), às 9h, logo após a realização de uma audiência pública que será realizada meia hora antes no plenário “Dr. Octávio Viscardi”.

Para a extraordinária o presidente pautou sete projetos, todos de autoria do Executivo Municipal, que somam mais de R$ 27 milhões em créditos adicionais, além da transferência de recursos para entidades sem fins lucrativos.

O primeiro projeto que deve entrar em votação é o de abertura de um crédito especial no valor de R$ 3 milhões. Os recursos são provenientes de repasses do Governo Estadual para o custeio dos serviços de Atenção Básica à Saúde, recurso que será destinado à Santa Casa de Votuporanga.

Logo na sequência deve ser debatida pelos vereadores a proposta que abre um crédito adicional suplementar de R$ 18,2 milhões. Os recursos são provenientes da arrecadação municipal (R$4,4 milhões), convênios com o Governo do Estado (R$ 13,2 milhões) e convênios com o Governo Federal (R$ 501 mil).

Com esse dinheiro a Prefeitura pretende reformar unidades escolares no município, construir a Escola Estadual no Parque Residencial Colinas, construir a creche do Jardim Carobeiras, construir a unidade de Saúde no bairro Pacaembu, implementar melhorias no Centro de Eventos, reformar o CCI, realizar obras de drenagem, recapear várias ruas, construir um Centro Comunitário, dentre outras obras.

Os vereadores irão votar também a abertura de um crédito de R$ 6,6 milhões que serão destinados à construção de galerias pluviais, a construção de uma adutora entre a ETA e zona Norte, bem como a interligação do Sistema Oeste com a Estação de Tratamento de Água.