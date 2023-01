A Caef possui como missão coordenar ações técnicas, gerenciais e políticas que efetivem a reintegração social e a cidadania de pessoas em situação de vulnerabilidade frente ao sistema penal

publicado em 06/01/2023

Ex-detentos encontram suporte técnico para a ressocialização em Votuporanga por meio da Caef (Foto: Reprodução)

Da redação

A Caef (Central de Atenção ao Egresso e Família) de Votuporanga realizou mais de 3,2 mil atendimentos que buscam a ressocialização de ex-detentos à sociedade em 2022, no município. A informação faz parte de um levantamento feito pelo A Cidade junto ao programa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), desenvolvido em parceria com a Prefeitura.

A Caef possui como missão coordenar ações técnicas, gerenciais e políticas que efetivem a reintegração social e a cidadania de pessoas em situação de vulnerabilidade frente ao sistema penal, minimizando os fatores que produzem a exclusão, a segregação social e a reincidência criminal.

Nesse sentido, atualmente, a Central possui 1703 usuários cadastrados, contabilizados desde o início das suas atividades em 10 de setembro de 2015. Em 2021 foram registrados 3.437 atendimentos; em 2022, o número parcial de atendimentos foi 3.203, sem registrar o fechamento do mês de dezembro, que ainda está em processamento.

O desenvolvimento do programa tem por base a assistência direta, o estreitamento dos vínculos familiares, a construção e ampliação da rede social de apoio, parcerias com órgãos governamentais ou não e projetos que priorizam a capacitação profissional e a geração de renda.

“O público alvo da Caef são os egressos do sistema prisional, destacando-se como principais serviços o fortalecimento da identidade do indivíduo e sua reinserção cidadã; o desenvolvimento de atividades em equipe com foco na valorização humana, no tratamento digno e respeitoso aos atendidos; o desenvolvimento de suas habilidades e potencialidades, com foco no crescimento pessoal, profissional e o resgate de sua cidadania. Também são oferecidos serviços como orientação e encaminhamento para diversos serviços psicossociais e jurídicos”, disse a Prefeitura, em nota.

Além disso, há os acompanhamentos de benefício judicial, em parceria com a Vara de Execuções Criminais do Fórum de Votuporanga. A Caef também se destina àqueles que possuem algum familiar no sistema prisional, com demandas como regularização de documentos para rol de visitas, Certidão de Recolhimento Prisional, aproximação familiar, dentre outras.

A Caef Votuporanga conta com o responsável técnico Fabrício Kaiser que conduz o trabalho junto a estagiários com o compromisso de articular a rede social de apoio, serviços e políticas buscando o fortalecimento da cidadania, da autonomia e da identidade dos usuários.