Treinador reconheceu erros da equipe e disse que pré-temporada curta “não é desculpa”, mas pediu paciência e apoio à torcida

publicado em 23/01/2023

O técnico da Votuporanguense, Rodrigo Cabral, reconheceu erros da equipe, mas disse que agora “é bola pra frente” (Foto: Rafael Bento/ CAV)

Da redação

Após estrear com uma derrota por goleada (3 a 0) para o Grêmio Prudente no último sábado (21), o técnico da Votuporanguense, Rodrigo Cabral, reconheceu erros da equipe e disse que pré-temporada curta “não é desculpa” para um placar tão elástico como o que se viu. O treinador, no entanto, disse que agora o momento é de “bola pra frente” e pediu paciência e apoio à torcida.

Questionado sobre se a apresentação tardia impactou no fraco desempenho do time, Cabral divagou, mas assumiu que a questão física atrapalhou.

“De certa maneira sim, pela condição física e pelo entrosamento. Enfrentamos uma equipe que já está habituada há um bom tempo junto, vem de um acesso e um título de uma forma invicta, uma equipe muito bem montada, e isso atrapalha. Agora, da maneira que perdemos, isso não é desculpa, não encaro como desculpa em relação ao tempo da preparação, até porque foram dois gols no nosso erro de bola parada, então dessa forma a gente avalia que iniciamos bem o jogo, mas o gol deu uma desestabilizada e logo na sequência veio o outro gol, o que dificultou um pouco”, disse o treinador.

Cabral afirmou ainda que o CAV está em um momento contrário das demais equipes, onde irá buscar se estruturar e dar essa condição de entrosamento durante a competição.

“Sabíamos que iriamos enfrentar [essas dificuldades], só que o placar elástico incomoda um pouco, mas a gente encara com muita naturalidade, é o primeiro jogo e tem aquela ansiedade entre aspas dos atletas em relação ao início da competição e agora é bola pra frente. A gente pede que o torcedor possa entender e ter confiança de que temos um respaldo e que é um processo gradativo. Temos que nos preparar, descansar bem, organizar o que tem que organizar para enfrentar a equipe do Bandeirante”, concluiu o treinador.