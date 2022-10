Adriana Ferreira Souza da Silveira, de 48 anos, tem agora um novo marco em sua vida

publicado em 07/10/2022

Adriana Ferreira Souza da Silveira comemorou seu último dia de quimioterapia na Santa Casa de Votuporanga (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Da redação

Inaugurado em maio deste ano, o Ambulatório de Oncologia da Santa Casa de Votuporanga comemorou nesta semana um dia simbólico: o encerramento do tratamento de uma de suas primeiras pacientes após a vitória contra um câncer.

Durante a descoberta de um tumor, pacientes, amigos e familiares vivenciam juntos as várias etapas que envolvem o tratamento oncológico. É uma mistura de sentimentos, como a esperança de cura, perseverança, paciência, força, determinação e também medos e angústias.

Nestas inúmeras fases, o corpo clínico e profissionais também fazem parte. Ouvem, acolhem, traçam estratégias, assistem com muita humanização. Para que o grande dia chegue, o último dia de tratamento, e seja celebrado como merece.

Adriana Ferreira Souza da Silveira, de 48 anos, tem agora um novo marco em sua vida. A paciente de Votuporanga encerrou sua quimioterapia no Ambulatório de Oncologia da Santa Casa e pôde voltar para casa após vivenciar a luta e agora a vitória contra a doença.

Alívio, esperança, nova vida. A derradeira sessão foi muito especial e foi comemorada ao lado da equipe do Ambulatório: Bruna Belloni, enfermeira assistencial; Maria Tereza Teixeira Meira, técnica de Enfermagem; Julia Cordeiro de Oliveira, médica responsável pelo Ambulatório de Oncologia e Lilian Maira Curti Passos, enfermeira responsável.

Adriana descobriu o câncer de língua em março deste ano. “Começou com uma pequena lesão na minha língua e eu achei que não era nada. Com o tempo, formou um caroço atrás e tive dores. Iniciei a investigação, procurei um otorrino. Foram meses até descobrir na biópsia, em junho, que é câncer de língua maligno”, contou.

Foram 35 radioterapias em São José do Rio Preto. O início das atividades do Ambulatório de Oncologia da Santa Casa de Votuporanga facilitou o tratamento de quimioterapia, trazendo mais conforto e facilidade.

“Só tenho a fazer elogios para a equipe da dra. Julia. Muita gratidão pelos profissionais, eles cuidam com muito respeito, amor, sempre dispostos a ajudar. Para mim, facilitou demais fazer o tratamento em Votuporanga. Só posso agradecer mesmo”, afirmou.

No último dia do tratamento, a surpresa especial. Bexigas, comemoração e muita emoção. “Foi muito bom, me deram um presente que guardarei com muito carinho. Vou seguir fazendo as consultas com a médica, nutricionista, psicólogo, mas foi muito gratificante. Agradeço muito a Deus de ter concluído meu tratamento e me dar forças para seguir”, complementou.

A enfermeira responsável pelo Ambulatório, Lilian Curti Passos, destacou a felicidade de todos no encerramento de um ciclo. “Toda última sessão é emocionante para nós da equipe de Oncologia. Compartilhar esse momento junto com familiares e amigos do paciente faz tudo valer a pena. Estamos aqui para salvar vidas”, disse.

Dra. Julia explicou as próximas etapas para a paciente. “Estaremos acompanhando Adriana periodicamente. Neste momento, é fundamental o apoio de amigos e familiares para a nova fase. Quanto mais seguro o paciente estiver, melhor será sua recuperação e sua qualidade de vida", frisou.