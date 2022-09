A apuração epidemiológica foi iniciada após um homem, de 31 anos, apresentar os sintomas e ser colocado em isolamento

publicado em 28/09/2022

O último caso suspeito que ainda estava em investigação em Votuporanga já foi descartado pela Secretaria Municipal da Saúde (Foto: Reprodução)

Da redação

Exames solicitados pela Secretaria Municipal da Saúde descartaram nesta semana o último caso suspeito de Varíola dos Macacos em investigação em Votuporanga. A apuração epidemiológica foi iniciada após um homem, de 31 anos, apresentar os sintomas e ser colocado em isolamento, mesmo não possuindo histórico de viagem e nem de contato com pessoas infectadas.

De acordo com a Pasta, o paciente teve os primeiros sintomas em 11 de agosto e de imediato foi colocado isolamento domiciliar. “O protocolo é o isolamento domiciliar desde a notificação do caso suspeito. Se o resultado do exame der positivo, este isolamento deve seguir até o término das lesões”, disse a secretaria, em nota.

Como o exame deu negativo, no entanto, o homem já foi liberado do protocolo. Outros quatro casos suspeitos também já foram investigados e descartados no município.

Votuporanga não possui, até o momento, nenhum caso confirmado da doença e agora nem suspeitos. Na região já foram confirmados 22 casos, sendo 11 em Rio Preto, cinco em Barretos e um em Bady Bassitt, Ilha Solteira, Mirassol, Paraíso, Cedral e Pereira Barreto.

Contágio

A nova varíola pode ser transmitida pelo contato com gotículas exaladas por alguém infectado (humano ou animal) ou pelo contato com as lesões na pele causadas pela doença ou por materiais contaminados, como roupas e lençóis. Também pode ser transmitida pelo contato sexual.

O período de incubação da varíola dos macacos é geralmente de seis a 13 dias, mas pode variar de cinco a 21 dias. Por isso pessoas infectadas precisam ficar isoladas e em observação por 21 dias.

Sintomas

São comuns sinais como dor de cabeça, náusea, exaustão, cansaço e principalmente o aparecimento de inchaço de gânglios, que pode acontecer tanto no pescoço e na região axilar como na parte genital.

Já a manifestação na pele ocorre entre um e três dias após os sintomas iniciais. Os sinais passam por diferentes estágios: mácula (pequenas manchas), pápula (feridas pequenas semelhantes a espinhas), vesícula (pequenas bolhas), pústula (bolha com a presença de pus) e crosta (que são as cascas de cicatrização).