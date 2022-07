Dados da Secretaria Municipal da Saúde apontam que apenas 48% do público-alvo foi vacinado

publicado em 19/07/2022

A Secretaria Municipal da Saúde segue com a vacinação de crianças contra o Sarampo em todas as unidades de saúde (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

O Ministério da Saúde divulgou na segunda-feira (18) um comunicado alertando sobre a baixa adesão à vacinação contra o sarampo. Em todo o Brasil, apenas 47,08% das crianças receberam o imunizante em 2022 e em Votuporanga não tem sido diferente. Dados da Secretaria Municipal da Saúde apontam que apenas 48% do público-alvo foi vacinado até o momento no município.

A proteção contra o sarampo é feita com a vacina tríplice viral, que imuniza também contra a caxumba e rubéola. Como é uma vacina incluída no calendário de rotina, as Unidades de Saúde continuam aplicando as doses nas crianças, de acordo com as idades previstas pelo calendário, e também nos profissionais de saúde.

A baixa adesão à vacina pode estar associada ao fato do município não registrar nenhum caso da doença desde 2020, quando duas crianças testaram positivo para doença. A aparente calmaria, no entanto, não deve afastar a população do imunizante, principalmente porque em 2019 a cidade enfrentou um pequeno surto, quando 58 casos foram notificados e 25 foram confirmados.

Uma das consequências da queda da vacinação é o avanço da doença. Depois de ter recebido a certificação de país livre do sarampo pela Organização Pan-americana de Saúde, em 2016, o Brasil passou a registrar, nos últimos anos, o avanço da doença em todo o território nacional.

O Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde mostra mais de 40 mil casos e 40 mortes causadas pelo sarampo desde 2018, sendo mais da metade em crianças menores de 5 anos.

O sarampo é uma doença altamente contagiosa causada por um vírus transmitido por vias aéreas. Ele pode deixar sequelas por toda a vida ou até levar à morte.

