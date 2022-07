Trata-se de um homem, de 33 anos, que é morador de Bady Bassitt e com histórico recente de viagens

publicado em 19/07/2022

Um homem de Bady Bassitt, de 33 anos, foi o primeiro morador da região é testar positivo para a varíola dos macacos (Foto: Reprodução)

Da redação

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Saúde, confirmou na segunda-feira (18) o registro do primeiro caso de varíola dos macacos na região. Trata-se de um homem, de 33 anos, que é morador de Bady Bassitt e com histórico recente de viagens para a Argentina e também São Paulo.

Em nota, a secretaria municipal da Saúde de Bady Bassitt informou que após retornar de viagem, o paciente procurou atendimento no posto de saúde no dia 12 de julho indicando sinais e sintomas da doença, sendo encaminhado ao Hospital de Base de Rio Preto e submetido a exames.

Com o primeiro caso confirmado na região, o Estado chegou ontem ao total de 304 registros positivos para a varíola dos macacos, a maior parte deles (260), na capital. Apesar da preocupação que a doença traz a nível mundial, em São Paulo todos os pacientes estão com quadros considerados boa evolução, sem grandes complicações.

A varíola

A varíola dos macacos é uma doença causada por vírus e transmitida pelo contato próximo/íntimo com uma pessoa infectada e com lesões de pele.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, este contato pode se dar por meio de um abraço, beijo, massagens, relações sexuais ou secreções respiratórias. A transmissão também ocorre por contato com objetos, tecidos (roupas, roupas de cama ou toalhas) e superfícies que foram utilizadas pelo doente.

Não há tratamento específico, mas, de forma geral, os quadros clínicos são leves e requerem cuidado e observação das lesões. O maior risco de agravamento acontece, em geral, para pessoas imunossuprimidas com HIV/AIDS, leucemia, linfoma, metástase, transplantados, pessoas com doenças autoimunes, gestantes, lactantes e crianças com menos de 8 anos de idade.

Sintomas

Os principais sintomas da varíola dos macacos são o aparecimento de bolhas no corpo, podendo surgir no rosto, dentro da boca, mãos, pés, peito e órgãos genitais; febre, dor de cabeça, calafrios, cansaço e dores musculares.