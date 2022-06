De acordo com o Boletim Epidemiológico desta quinta-feira (30), a cidade está com 672 casos suspeitos

publicado em 30/06/2022

Com os números, o total de mortes registradas pela doença, desde o início da pandemia, continua em 496 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga confirmou nas últimas 24h mais 56 casos de Covid-19, no Boletim Epidemiológico, divulgado pela Prefeitura nesta quinta-feira (30). Não constaram novas mortes pela doença no informe e oito pessoas estão hospitalizadas no município, sendo que duas delas estão internadas em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Com os números, o total de mortes registradas pela doença, desde o início da pandemia, continua em 496, enquanto os casos confirmados para a Covid subiram para 31.641. Os dados também mostraram que Votuporanga está com 760 casos ativos para a doença.Ainda conforme o Boletim, 672 votuporanguenses aguardam os resultados dos exames e os outros 1.311 estão em monitoramento domiciliar.A vacinação em Votuporanga segue avançando, mais 414 doses foram aplicadas. Destas três foram primeiras doses, 15 delas segundas doses e as outras 396 doses adicionais. Dessa forma, a cidade aplicou 246.139 doses desde o início da vacinação.