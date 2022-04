Este é o menor número de casos confirmados em Votuporanga neste ano, de acordo com o Boletim Epidemiológico

publicado em 07/04/2022

Votuporanga registrou nesta quinta-feira (7) apenas quatro novos casos de Covid-19 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga voltou a bater recorde com o menor número de casos confirmados em um dia. Nas últimas 24h, a cidade registrou apenas quatro novos casos de Covid-19 e sem novas mortes para a doença, de acordo com o Boletim Epidemiológico desta quinta-feira (7).Ainda de acordo com o informe, os números de hospitalizados caíram para dois, sendo que ambos os pacientes estão internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Na Santa Casa, a enfermaria e os leitos de UTI da ala Covid permanecem vazios.Com a atualização desta quinta, Votuporanga registrou desde o início da pandemia 27.854 casos positivos, 27.329 curados e 491 óbitos confirmados para a doença.Os números de votuporanguenses com sintomas leves e em monitoramento domiciliar também caíram, hoje a cidade tem 294 casos nesse estado. Dessa forma, o município tem apenas 34 ativos da doença.Já o “vacinômetro” de Votuporanga registrou 643 novas aplicações da vacina contra a Covid-19. Sendo 11 delas primeiras doses, 27 segundas doses e outras 605 da dose adicional. Com isso, a cidade fechou o dia com 225.763 doses aplicadas, sendo 87.951 primeiras doses, 84.617 segundas doses e outas 53.195 doses adicionais.