A enfermeira, que possui mais de 20 anos de experiência na área de saúde, fala sobre o imunizante e a proteção contra a doença

publicado em 02/04/2022

A enfermeira Haline Morato tira todas as dúvidas sobre a vacina da dengue que é oferecida na Clínica Protege (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Votuporanga vive uma epidemia de dengue. Em três meses a cidade já registrou mais casos do que 2021 inteiro e muitas pessoas estão desenvolvendo quadros graves da doença, o que chamou a atenção para uma informação que, até então, poucos sabiam: existe vacina contra a dengue e ela já está disponível em Votuporanga.O imunizante, que é indicada para a prevenção da doença causada pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4 do vírus, em pessoas dos nove aos 45 anos de idade, é oferecida pela Clínica Protege, que oferece o que há de mais moderno quando o assunto é prevenção.Para tirar todas as dúvidas sobre o imunizante, oprocurou a responsável técnica pela clínica, a enfermeira Haline Morato, que possui mais de 20 anos de experiência no setor de saúde e imunização. Confira abaixo:A vacina dengue está contraindicada em mulheres que estejam amamentando; crianças menores de nove anos; adultos com mais de 60 anos; pessoas que vivem com HIV; e pacientes imunodeficientes.Sim. Os estudos demonstram ser uma vacina bem segura e com ótima eficácia nesse grupo da população. A vacina vai proteger de novas infecções, já que protege para os de quatro tipos de dengue.Apesar de não haver a recomendação expressa e definitiva na literatura acerca do tema, sugere-se intervalo de um mês entre a vacina dengue e qualquer outra vacina atenuada. No caso da administração de outras vacinas atenuadas injetáveis, o intervalo mínimo de um mês é obrigatório.O esquema completo prevê três doses com intervalo de seis meses entre cada uma.A vacina é segura e eficaz, passou por 20 anos de pesquisas e estudos que demonstraram proteção de 93% contra a dengue grave e redução de 80% das internações pela doença.Não. A vacina protege contra os quatro tipos de dengue que circulam no país e, em média, garante proteção acima de 66% às pessoas vacinadas. Durante os 20 anos de estudos de produção da vacina não foi registrado agravamento da doença nas mais de 29 mil pessoas vacinadas.Além da vacina contra a dengue, a Clínica Protege também recebeu essa semana um novo lote da vacina contra a gripe, já com a proteção contra o Subtipo H3N2. Crianças que forem imunizadas na Clínica além de estarem protegidas irão ganhar um delicioso Ovo de Páscoa.