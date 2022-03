Número de moradores com a doença e hospitalizados aumentou, enquanto o de internados na UTI continua igual

publicado em 07/03/2022

Total de casos registrados no município, desde o início da pandemia, subiu para 27.048, enquanto o de mortes continua sendo 487 (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brNo Boletim Epidemiológico, divulgado pela Prefeitura de Votuporanga nesta segunda-feira (07), não constaram novas mortes causadas pela Covid-19. No informe, porém, constaram mais 46 casos diagnosticados da doença.Assim, o total de casos registrados no município, desde o início da pandemia, subiu para 27.048, enquanto o de mortes continua sendo 487. Os dados também mostram que Votuporanga está com 211 casos ativos da doença, número quase 23% menor que o registrado na sexta-feira (04).O boletim também mostra que o número de moradores com Covid e hospitalizados aumentou para 12, enquanto o de internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) continua “estacionado” em quatro. Na ala Covid da Santa Casa, mais quatro pacientes deram entrada na enfermaria, que agora está com sete internados, enquanto na UTI o número de leitos ocupados caiu para três. Além disso, a ala do hospital teve duas altas.Já em relação aos casos suspeitos no município, que aguardam os resultados dos testes, o número aumentou para 3.178. Já o de casos com sintomas leves caiu para 785.O “vacinômetro” revela que mais 638 doses do imunizante contra a doença foram aplicadas no município. Dessas, 73 foram primeiras doses, 202 foram segundas doses e as demais 363 foram doses de reforço.Assim, o município totaliza 218.230 doses aplicadas: 87.415 primeiras doses, 83.048 segundas doses e 47.767 doses de reforço.