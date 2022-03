Idosos com 80 anos ou mais serão os primeiros imunizados; doses estarão disponíveis em todas as unidades de saúde, das 8h às 16h

publicado em 24/03/2022

As doses estarão disponíveis em todas as unidades de saúde, das 8h às 16h (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Idosos com 80 anos ou mais já podem se preparar porque a partir da próxima segunda-feira (28) começa a campanha de vacinação contra a gripe em Votuporanga e este público será o primeiro grupo a receber a vacina. As doses estarão disponíveis em todas as unidades de saúde, das 8h às 16h.O segundo grupo a receber a vacina serão os idosos com 60 anos ou mais e os trabalhadores da Saúde, a partir do dia 4 de abril. Crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes e puérperas poderão se vacinar a partir de 2 de maio. Povos indígenas, professores, pessoas com deficiência e pessoas com comorbidades se vacinarão a partir de 9 de maio. E, por fim, a partir do dia 16 de maio, entra o último grupo formado por caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, das Forças de Segurança e Salvamento, das Forças Armadas, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade e adolescentes e jovens (12 a 21 anos) sob medidas socioeducativas.A vacina contra a influenza é trivalente e composta pelos vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, que causou os surtos de gripe no final do ano passado. O imunizante é uma das medidas de prevenção mais importantes para proteger contra a doença, além de contribuir na redução da circulação viral na população, bem como suas complicações e óbitos, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco.Assim como ocorreu no ano passado, em 2022 a campanha também será realizada em paralelo com a vacinação contra a Covid-19. A orientação da Secretaria de Estado da Saúde é de que crianças de 5 a 11 anos de idade deverão aguardar um período de 15 dias entre as vacinas Covid e as demais vacinas do calendário, incluindo a vacina Influenza. Já a população a partir de 12 anos, pode receber as doses das duas vacinas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.