publicado em 02/03/2022

O Assary Clube de Campo terá o espaço reservado para mais um plantão noturno de vacinação contra a Covid-19 (Foto: A Cidade)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, programou para esta quarta-feira (02) mais um plantão noturno de vacinação contra a Covid-19. O atendimento será feito das 8h até às 20h, no Assary Clube de Campo, para todas as idades e públicos da campanha.O objetivo da ação, segundo a Prefeitura é oferecer mais uma oportunidade para que as pessoas que trabalham ao longo do dia possam se imunizar ou levar seus filhos para receberem a vacina no período noturno.No caso das crianças, de 5 a 11 anos, serão oferecidas tanto as primeiras doses, para os que ainda não se vacinaram, como a segunda dose para quem já está no prazo. Os pais ou responsáveis devem estar presentes e assinarem o termo de assentimento, além de levarem os documentos pessoais.Também serão aplicadas as primeiras, segundas ou terceiras doses em pessoas com 12 anos ou mais. Para os menores de idade é preciso estar acompanhado dos pais ou responsáveis e apresentar o termo de assentimento, já para os demais basta apresentar os documentos pessoais.A vacinação também ocorrerá normalmente nos demais pontos de vacinação ao longo do dia. No caso das crianças até 11 anos, quem preferir pode procurar a Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto” (ao lado da Secretaria da Saúde); Consultório Municipal “Dr. Jonas Pires Correa”, no Pozzobon; Consultório Municipal “Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira Junior”, na Cecap II; e Consultório Municipal “Dr. Gumercindo Hernandes Morales”, no São João, das 8h às 16h.Já o público de 12 anos para cima pode ser vacinado das 8h às 16h, nas unidades: Consultório Municipal “Dr. Joel Pereira dos Santos”, no Colinas; Consultório Municipal “Dr. João Carlos Botelho de Miranda”, no Carobeiras; Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso”, no Palmeiras; e Consultório Municipal “Carmem Martin Maria Morettin”, no Paineiras.