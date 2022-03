Ginecologista e obstetra, Dr. Julio Manuel Santis Garcia, fez um panorama dos cuidados

publicado em 11/03/2022

Em comemoração ao Dia da Mulher, celebrado no último dia 8, conversamos com o médico ginecologista e obstetra do SanSaúde, Dr. Julio Manuel Santis Garcia (Foto: Santa Casa Votuporanga)

Quando o assunto é a saúde da mulher, logo imaginamos as perguntas: você já foi ao ginecologista este ano? Já realizou o seu check-up? Mas dar atenção às necessidades do seu corpo significa estar vigilante com a própria saúde e identificar precocemente hábitos que podem trazer malefícios.Em comemoração ao Dia da Mulher, celebrado no último dia 8, conversamos com o médico ginecologista e obstetra do SanSaúde, Dr. Julio Manuel Santis Garcia. Ele elencou cuidados importantes para as pacientes, independente da faixa etária.Uma parte essencial para cuidar da saúde da mulher é conhecer o próprio corpo. Faz toda a diferença para ter mais bem-estar e resultados melhores. Quer saber quais são as principais mudanças ao longo das fases da vida?Na puberdade, inicia-se o efeito no organismo feminino de alguns hormônios que previamente existiam, portanto há mudanças relacionadas. “Dentro dessas alterações as mais importantes seriam aquelas que dão características ao sexo feminino: crescimento dos seios, pilificação em áreas como púbis e axilas, início da menstruação, crescimento e alargamento dos quadris”, disse o profissional.O corpo de uma gestante encontra-se em constante mudança a partir da concepção até o parto. “Podemos elencar ausência de menstruação, aumento das mamas e da altura uterina, inchaço de membros inferiores e alterações posturais acompanhando a idade gestacional”, frisou Dr. Julio.Apesar de a menopausa ser, de fato, a última menstruação, ela também serve como sinônimo do climatério. Essa é a fase de transição entre a vida fértil e o encerramento do ciclo de fertilidade do corpo feminino. “É o momento no qual os ovários perdem a sua função (produzir os hormônios responsáveis pelas características sexuais secundárias femininas) portanto, todas as mudanças no corpo serão relacionadas a esta situação, assim: ressecamento da pele, hipotrofia das mamas, diminuição da libido e da lubrificação vaginal. Também há sintomas como fogachos (calor ou frio exagerado), irritabilidade, insônia, etc”, explicou.O sistema reprodutor feminino é uma parte indispensável para a saúde da mulher. “Tem uma importância no bem-estar feminino além da sua função (manter a espécie). Existe a produção de hormônios, que são responsáveis por todas as características sexuais secundárias da paciente, portanto, é essencial esse cuidado”, afirmou.Se ocorrer um desequilíbrio nas taxas hormonais, pode haver impactos psicológicos e físicos. O cuidado com o sistema reprodutor também tem a ver com a proteção contra doenças e está ligado ao prazer sexual, ao bem-estar e à qualidade de vida.O anticoncepcional ainda é um dos métodos mais utilizados para evitar uma gravidez indesejada. Ele também pode ser usado por mulheres com outras condições, como hormônios desregulados e síndrome do ovário policístico (SOP), por exemplo. “O planejamento familiar, em geral, foi um marco na liberdade feminina. Hoje em dia, após anos de pesquisas e estudos, apresenta poucos efeitos colaterais como retenção hídrica, enxaqueca, irregularidade menstrual, etc”, destacou o ginecologista.A paciente deve procurar o seu médico para que ele indique a melhor opção. “Há vários métodos para que mulheres escolham e planejem quando e se vão querer ter filhos. Entre eles estão: contraceptivo injetável mensal, contraceptivo injetável trimestral, minipílula, pílula combinada, diafragma e dispositivo intrauterino (DIU), além dos preservativos feminino e masculino”, complementou.1. Tenha uma alimentação saudável2. Pratique atividades físicas3. Realize exames periodicamente4. Visite o médico com frequência5. Dê atenção à saúde mental6. Cuide da higiene íntima

7. Procure dormir melhor