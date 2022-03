Ação de prevenção a doenças relacionadas aos rins aconteceu no estacionamento da Santa Casa de Votuporanga, na última quinta-feira (10)

publicado em 14/03/2022

A ação foi em alusão ao Dia Mundial do Rim (Foto: Unifev)

A UNIFEV, por meio dos cursos de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição da UNIFEV, realizou, na tarde da última quinta-feira (10), atendimentos gratuitos à população, no estacionamento da Santa Casa de Votuporanga, em uma parceria com o hospital. Entre as atividades oferecidas, estavam a aferição da pressão arterial e a medição da taxa glicêmica, além da orientação quanto à prevenção de doenças renais.

A ação foi em alusão ao Dia Mundial do Rim, que é comemorado toda segunda quinta-feira do mês de março, com objetivo conscientizar a população para a importância do rim na saúde e reduzir a ocorrência de problemas relacionados ao órgão.

Para a coordenadora do curso de Nutrição da UNIFEV, Profa. Dra. Lidiane Silva Rodrigues Telini, as ações incentivaram a população e os pacientes renais crônicos a adotarem um estilo de vida saudável. “A relevância desta data é conscientizar as pessoas a alcançarem uma melhor qualidade de vida. Cerca de 10% da população mundial apresenta algum tipo de disfunção renal e os dados da SBN mostram que pode chegar até 17% nos próximos anos”, afirmou.

A aluna de Biomedicina da UNIFEV Mariane Assunção enfatizou a importância da ação para seu aprendizado. “Acho que participar de eventos assim é uma excelente oportunidade para colocarmos na prática o que a gente vê dentro da sala de aula”, disse.

“A Doença Renal é reconhecida como um problema global de saúde pública. Os principais grupos de riscos para o desenvolvimento da doença são os hipertensos, diabéticos, obesos e aqueles que têm histórico familiar de doença renal ou cardiovascular”, explicou a docente de Fisioterapia da UNIFEV Profa. Ma. Fernanda Menezes de Siqueira Santana Alves.

Estimativas apontam que, até 2040, a DRC será a quinta maior causa de morte no mundo. "Ainda que as projeções para os próximos anos sejam alarmantes, há vasto desconhecimento sobre a doença e seus impactos na saúde pública, por isso, neste ano, o Dia Mundial do Rim teve como foco o lema ‘Educando sobre a Doença Renal’, que esquematizou a necessidade de gerar conscientização em toda a sociedade", finalizou Fernanda.