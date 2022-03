O Hospital de Amor também foi contemplado com a doação do Fusca verde, do ano de 1972, para a realização de uma rifa em prol a entidade

publicado em 03/03/2022

Antônio Carlos Curti, acompanhado do voluntário Alicio Simiolli destacam os últimos ajustes da realização do leilão de gado (Foto: A Cidade)

Lara MatozoEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brA contagem regressiva para a 10ª edição do Leilão Direito de Viver começou: dia 13 de março, a partir das 11h, acontecerá de maneira virtual e presencial, no Sindicato Rural de Votuporanga. O evento é realizado pela comissão de voluntários, que se empenha em arrecadar recursos para a instituição.Os voluntários estão preparando o evento desde dezembro do ano passado, a equipe vem traçando metas para conseguir alcançar o maior número de doações e conseguir arcar com as despesas e manutenção da instituição. De acordo com o coordenador voluntário, Antônio Carlos Curti, os últimos dias são para organização das prendas.“Os últimos dias agora são de muita correria, sempre indo atrás de prendas, procurando os doadores e acertando os detalhes, mas é uma correria que a gente sabe que é por uma boa causa, então fazemos com muita alegria. Será um dia muito especial em prol do Hospital do Amor”, disse Curti, em meio à organização dos últimos detalhes para o Leilão.Quem quiser e puder colaborar com o leilão pode entrar em contato com os voluntários por meio do telefone: (17) 98131-8677. Qualquer prenda é bem-vinda.O hospital atende pacientes de todo país, somente em Votuporanga são 684 e mais de 3.946 pessoas do município já passaram pela entidade. Os atendimentos são realizados exclusivamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e conta também com o aperfeiçoamento técnico e profissional, além da divulgação cientifica do ensino e pesquisa.“A pandemia trouxe muitas dificuldades, porque o hospital recebe pouca verba, então ele depende muito da colaboração de todos desde os ouvintes da rádio, aos frequentadores dos leilões e aos cantores que realizam shows em prol ao hospital”, destacou o coordenador.O voluntário Alicio Simiolli destacou a atuação dos pecuaristas de Votuporanga em prol da causa e a maior motivação para continuar trabalhando é saber que através de suas ações, ele contribui com o tratamento de várias pessoas.“Sem dúvidas os pecuaristas é uma classe que oferece grande respaldo para o desenvolvimento do evento. É muito gratificante saber que através das nossas ações e do nosso trabalho, estamos ajudando a salvar vidas, isso é o mais importante” concluiu Alicio.O Hospital de Amor também foi contemplado com a doação do Fusca verde, do ano de 1972, para a realização de uma rifa em prol a entidade, o sorteio vai ser feito às 16h, durante o leilão de gado. O automóvel foi a atração da campanha “Meu Fuscão Verde”, promovida pela Santa Casa de Votuporanga.O carro foi doado ao hospital por um casal que preferiu o anonimato, a ganhadora foi uma funcionária que trabalha do Pronto Socorro da Santa Casa e para continuar com o ciclo de solidariedade, o votuporanguense Carlos Polaquini, comprou o veículo da ganhadora e doou ao Hospital de Amor.A rifa do Fusca custa R$10 e para adquiri-las é necessário entrar em contato pelo telefone (17) 98131-8677, pessoas de todos os lugares poderão realizar a compra via PIX leilao@hcancerbarretos.com.br. Os interessados fazem o pagamento, envia o comprovante e a comissão repassará os números da rifa para que o dinheiro seja transferido ao hospital.