publicado em 11/03/2022

Este será o primeiro de uma série de encontros que serão feitos nos sábados de março (Foto: Reprodução)

Os alunos do curso de Enfermagem da UNIFEV, sob a supervisão dos docentes, realizarão neste sábado (dia 12), das 8h às 12 horas, na rua Amazonas, na altura no número 3819, entre as ruas Ceará e Paraíba, serviços de saúde gratuitos à população. Uma tenda será montada no local, onde os estudantes aferirão a pressão arterial e orientarão sobre questões de saúde, como a prevenção ao Câncer de Mama, de Próstata, de Útero, Hipertensão, Diabetes, Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), entre outros.

Este será o primeiro de uma série de encontros que serão feitos nos sábados de março (12, 19 e 26), abril (02, 09, 30) e maio (07, 14, 21 e 28). A ação faz parte de uma atividade de extensão proposta pela graduação aos seus alunos dos 3º e 9º períodos, que desenvolverão atividades educativas, além de cumprir com sua responsabilidade social.

“Nossos alunos orientarão sobre questões importantes de Saúde para a população que estará realizando suas compras na principal via de comércio da cidade”, afirmou a Profa. Ma. Rosana Aparecida Benetoli Duran, coordenadora do curso de Enfermagem da UNIFEV.

Segundo ela, muitas pessoas desconhecem a importância do controle da pressão arterial. “No entanto, é através deste cuidado que podemos evitar inúmeras doenças, como: Infarto, Acidente Vascular Cerebral (AVC) e Insuficiência Renal. A Hipertensão Arterial é o aumento anormal, e por longo período, da pressão que o sangue faz ao circular pelas artérias do corpo”, ressaltou Rosana.

“Trata-se de uma doença crônica, sem cura, responsável por desfechos duros. Entretanto, nos pacientes com quadros mais leves, o controle do peso corporal, a alimentação saudável e balanceada, a prática de atividade física moderada e a diminuição do consumo de bebidas alcoólicas podem ser suficientes para controlar os níveis”, finalizou a coordenadora.