Fisioterapia Esportiva ajuda na prevenção e tratamento de lesões musculoesqueléticas; ação é uma oportunidade de os estudantes aprenderem praticando

publicado em 21/03/2022

Os alunos de Fisioterapia da Unifev prestaram atendimento aos atletas participantes do 'Torneio Regional de Natação da 4ª Delegacia - Mirim a Sênior' (Foto: Divulgação)

Os alunos de Fisioterapia da Unifev prestaram atendimento aos atletas participantes do Torneio Regional de Natação da 4ª Delegacia - Mirim a Sênior, realizado no último sábado (19), em Votuporanga.Foram oferecidos serviços referentes a Fisioterapia Esportiva, que ajuda na prevenção e tratamento de lesões musculoesqueléticas. Entre as práticas aplicadas pelos alunos nos atletas da competição estavam a Crioterapia, Eletroterapia, Auriculoterapia, Ventosaterapia e a Liberação Miofascial.“Para os alunos é muito importante essa vivência, pois visualizar, de perto, mecanismos de lesões e prestar o atendimento imediato é uma experiência diferente como a de receber o paciente (atleta) na clínica de Fisioterapia, podendo dessa forma decidir e realizar a intervenção fisioterapêutica imediatamente”, explicou a coordenadora da graduação, a professora Ana Paula de Oliveira Pelosi.