Município está com 21 moradores com a doença e internados, dos quais 11 estão em UTI

publicado em 02/02/2022

Total de casos diagnosticados, desde o início da pandemia, subiu para 24.722, enquanto o de mortes continua sendo 473 (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brMais 406 casos de Covid-19 constaram no Boletim Epidemiológico, divulgado pela Prefeitura de Votuporanga nesta quarta-feira (02). No informe, porém, não constaram novas mortes causadas pela doença.Assim, o total de casos diagnosticados, desde o início da pandemia, subiu para 24.722, enquanto o de mortes continua sendo 473. Os dados também mostram que Votuporanga está com 1.320 casos ativos de Covid.No boletim, também constou que o número de moradores do município que estão com Covid e internados subiu para 21, dos quais 11 estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Na Ala Covid da Santa Casa, das três pessoas internadas na UTI, duas estão com a doença e uma está com suspeita. Além disso, uma pessoa – que era da região de Votuporanga – faleceu por conta da doença, oito pacientes estão com a doença e internados na enfermaria e duas pessoas tiveram alta.Já no município, em geral, os dados do informe da Prefeitura mostram que 3.705 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes e outros 2.768 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o “vacinômetro”, o município aplicou mais 571 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 242 foram primeiras doses; 34 foram segundas doses; e 295 foram terceiras doses.Agora, Votuporanga totaliza 206.532 doses aplicadas: 85.569 primeiras doses; 80.824 segundas doses; e 40.139 terceiras doses.