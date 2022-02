A nova onda da doença, que atingiu todo o Brasil no início deste ano, já começa a trazer lembranças do cenário de colapso no sistema de saúde

Falta de vagas em leitos de UTI volta a assombrar Votuporanga e região

Depois de meses de certa tranquilidade em relação às internações por complicações da Covid-19, a nova onda da doença, que atingiu todo o Brasil no início deste ano, já começa a trazer lembranças do cenário de colapso no sistema de saúde, que Votuporanga viveu no início do ano passado. Na ocasião, dezenas de pessoas morreram à espera de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e essa espera por vagas voltou a ser registrada nos últimos dias.É o que revela o informe diário de atendimentos da Santa Casa de Votuporanga e de outros hospitais da região. Duas idosas morreram, em janeiro, esperando por vagas de UTI em Jales, o que levou à reabertura de leitos na Santa Casa local, mas a demanda continuou crescendo.Recentemente, o presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), anunciou a reabertura de cinco leitos de UTI na Santa Casa de Votuporanga, mas, de acordo com o informe do hospital, todos já estão ocupados e havia ontem ainda mais um paciente no Pronto Socorro, em uso de respirador, à espera de liberação de uma vaga para transferência em leto de tratamento intensivo.Na área de abrangência da DRS XV, que contempla Rio Preto, Votuporanga e mais 100 municípios, conforme levantamento divulgado pelo Diário da Região, há pelo menos outros 12 pacientes também na fila de espera por um leito.