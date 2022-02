Yeda Nunes ofereceu orientações aos pais sobre alimentos indispensáveis na alimentação infantil já que as aulas foram retomadas

publicado em 03/02/2022

Yeda é especialista em nutrição clínica e esportiva; ao A Cidade ela deu dicas de receitas que contribuem com o desenvolvimento de hábitos saudáveis (Foto: Arquivo Pessoal)

Lara MatozoEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brÀs aulas retornaram na quarta-feira (02) em Votuporanga e uma das preocupações dos pais é referente a alimentação de seus filhos. Uma dieta equilibrada e voltada ao consumo de frutas e legumes é ideal para manter o sistema imunológico funcionando corretamente e oferecer energia às crianças. Em entrevista ao jornal, a nutricionista Yeda Nunes deu orientações aos pais sobre alimentos indispensáveis na alimentação infantil e como montar uma lancheira saudável.Yeda é especialista em nutrição clínica e esportiva. Em seu Instagram (@nutriyedanunes), ela dá dicas de receitas que contribuem com o desenvolvimento de hábitos saudáveis. Com a volta às aulas, fazer com que as crianças comam bem fora de casa pode se tornar um desafio, por isso, a nutricionista afirma que um dos caminhos é adaptar os alimentos e torná-los atraentes para o público."Com criança deve ser sempre à base do lúdico, o caráter da alimentação tem que ser educativo, o que elas absorvem agora nessa educação nutricional é o que vai ser a base do comportamento alimentar para à vida toda. Então, o que seria bacana, é colocar como se fosse brincadeira, por exemplo, nas frutas fazer carinhas divertidas no prato ou picá-las em formatos diferentes", destacou.A variedade também pode ser um instrumento valioso para ajudar a inserir opções nutritivas na dieta infantil. No verão uma dica saudável, refrescante e de baixo custo é a receita de picolés de frutas. Segundo Yeda, é importante envolver as crianças no momento de criação e preparação das receitas.“Uma dica é adquirir forminhas de picolés, que são fáceis de encontrar nas lojas de utilidades. Coloca as frutas nas formas e, uma opção, é misturar com água de coco ou fazer um suco de laranja, mas sempre tentar envolver os filhos, porquê é ali que eles vão começar a entender o valor do alimento, os aspectos de texturas e identificar os nomes”, explicou.É importante adotar uma alimentação balanceada e colorida, que garanta o fornecimento de energia com todos os nutrientes necessários para o crescimento saudável das crianças, fazendo com que o lanche escolar seja mais atraente e saboroso.Alimentos industrializados, refrigerantes e frituras, desequilibram a dieta. O ideal é optar por comidas ricas em fontes de proteínas, para fornecer vitaminas, fibras e minerais ao público infantil.“As crianças estão em fase de crescimento, precisam muito da proteína. Opções fáceis são as castanhas, queijos ou iogurtes, é através disso que ocorre a construção de músculos e células”, destacou a nutricionista.Os alimentos que compõe a alimentação infantil devem atender às necessidades nutricionais diárias. Variar o formato e consumo das comidas é uma estratégia para obter as vitaminas e os nutrientes necessários para tornar as refeições divertidas e saborosas. A nutricionista explica que os hábitos alimentares devem ser adquiridos ainda na gestação, crianças que não são adeptas a alimentos saudáveis é fundamental que os pais adotem um processo para inserir os alimentos na rotina.“Os pais precisam ser exemplos, eu digo as minhas pacientes gestantes que o consumo de proteínas e vitaminas tem que acontecer ainda na gravidez, porquê a base do comportamento alimentar é na infância, então para que seja menos sofrido, precisa começar a aprender desde cedo. Não oferecer açúcar para as crianças até os três anos de idade, mesmo se tiver uma salada e a criança não comer, continue oferecendo, não desista”, afirmou Nunes.Outras orientações é a adoção da ‘Fast Fruit’, planejar a lancheira da semana com alimentos saudáveis de todos os grupos, inseri-los de maneira discreta na dieta infantil, evitar doces, comidas industrializadas e nunca oferecer recompensa, também se torna uma saída para adquirir hábitos mais saudáveis. Paciência, criatividade e persistência são essenciais para o manejo nessa fase.“Substituir o ‘Fast Food’ pelo ‘Fast Fruit’ é fundamental, o tempo que você gasta para ir no mercado comprar algo industrializado para seu filho comer, vai ser maior do que descascar uma banana ou picar um morango de forma divertida. Eu também oriento a nunca fazer uma troca com a criança; não diga que se ela comer um legume, ganhará algo em troca, porque aquilo tem que ser natural, um hábito mesmo”, alertou.Cada criança tem uma individualidade e necessidades diferentes umas das outras, portanto o acompanhamento com profissional da área para identificar a proporção e os alimentos que devem ser ingeridos é indispensável para se alimentar melhor e manter o corpo saudável, ajudando inibir problemas de saúde e melhorando diversos aspectos ao longo da vida.