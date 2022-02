Atendimento será das 8h às 16h para todo o público que está apto a se vacinar

publicado em 10/02/2022

Até o momento, Votuporanga tem mais de 25 mil pessoas que precisam voltar para tomar a segunda ou a terceira dose (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga programou um novo plantão de vacinação contra a Covid-19 para este sábado (12) no Assary. Crianças a partir de 5 anos, adolescentes, adultos e idosos que precisam completar ou iniciar o esquema de vacinação podem ir até o local das 8h às 16h.Desde o final de janeiro, a Secretaria da Saúde vem realizando os plantões aos sábados, no Assary, para vacinar todo o público, e a estratégia tem dado certo. Mais de 1.300 pessoas foram imunizadas nestes plantões.Além das primeiras, segundas doses e terceiras doses, também podem se imunizar com a segunda dose adicional pessoas imunossuprimidas com 18 anos ou mais.Até o momento, Votuporanga tem mais de 25 mil pessoas que precisam voltar para tomar a segunda ou a terceira dose.