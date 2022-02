O município tem pouco mais de 3,6 mil faltosos da segunda dose da vacina contra a Covid e 22,5 mil da terceira, segundo a Prefeitura

publicado em 04/02/2022

Município ainda registra taxas altas de faltosos da vacina, isto é, pessoas que ‘esqueceram’ de completar (ou reforçar) seu esquema vacinal (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga enfrenta uma explosão de casos novos de Covid-19 e, embora o número de mortes pela doença não acompanhe esse crescimento, os leitos de enfermaria e UTIs tem sido ocupados por pessoas acometidas pelo coronavírus. Mesmo assim, o município ainda registra taxas altas de faltosos da vacina, isto é, pessoas que se “esqueceram” de completar (ou reforçar) seu esquema vacinal.Dados obtidos com exclusividade pelo A Cidade revelam que que 3.665 votuporanguenses poderiam ter tomado a segunda dose do imunizante, mas, por algum motivo, ainda não tomaram. Já considerando a terceira dose, considerada de reforço, o número de faltosos é exorbitante: 22.500.O levantamento revela que o número de faltosos da segunda dose caiu em relação ao último levantamento, feito no começo de janeiro, quando 4.431 pessoas ainda não tinham voltado aos postos volantes. Já para a dose de reforço o efeito foi contrário e saltou de 17 mil para mais de 22 mil.A Secretaria Municipal da Saúde segue com as ações para tentar reverter esses números. Entre elas estão os plantões noturnos, em dias de semana e também aos finais de semana.A quarta dose da vacina contra a Covid-19 começou a ser aplicada em Votuporanga nesta semana. A aplicação da dose, também chamada de “segunda dose adicional”, começou por pessoas imunossuprimidas acima de 18 anos que tenham tomado a primeira dose de reforço há, pelo menos, quatro meses.As doses estão disponíveis nos dois postos volantes mantidos pela Secretaria da Saúde: no Assary e na Capela Santo Expedito, no bairro Colinas. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.Atualmente a campanha de vacinação contra a Covid-19 é feita em duas vertentes: para crianças de 5 a 11 anos e para as demais pessoas a partir de 12 anos. Devido à baixa quantidade de doses da vacina pediátrica da Pfizer, a Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga concentrou a vacinação com esse imunizante somente na Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto”, que fica ao lado da sede da Secretaria, na Rua Santa Catarina, 3.890.Desta forma, crianças de cinco a 11 anos com comorbidade ou deficiência permanente (PcD) e crianças de cinco anos sem comorbidades estão sendo vacinadas somente neste local. A medida é temporária e pode ser alterada conforme o município receber novas doses da Pfizer.As demais crianças com idade de seis a 11 anos continuam sendo vacinadas com doses da Coronavac em todas as Unidade Básicas de Saúde (inclusive na Policlínica), exceto nos Consultórios "Carmem Martin Maria Morettin", localizado no bairro Paineiras, e "Josephina Pirotello Pesciotto", conhecido como 'Dona Nina', no bairro Pozzobon. A vacinação contra a Covid-19 em crianças segue de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.É importante que os pais ou responsáveis, ao levarem seus filhos para darem início ao esquema vacinal, levem documentos pessoais como CPF, Cartão do SUS, Certidão de Nascimento da criança, comprovante de endereço e o Termo de Assentimento, que pode ser obtido através do site da Prefeitura. Já a imunização para pessoas acima de 12 anos segue nos postos volantes montados no Assary Clube de Campo e na Capela Santo Expedito, das 8h às 15h.