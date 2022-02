Dermatologista do SanSaúde, Dra. Daniela Fazolli, deu dicas de como usar o protetor solar

publicado em 07/02/2022

A recomendação é de utilização de filtro solar a partir dos seis meses, embora a exposição ao sol não seja indicada até esta idade (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Este é um assunto que os dermatologistas não se cansam de avisar: a proteção contra as radiações solares. Elas podem causar manchas e riscos de formação de câncer de pele. E por mais que as pessoas são informadas, são poucas que realmente se preocupam em utilizar diariamente os protetores solares.E com o verão, os nossos cuidados devem ser redobrados, principalmente com as crianças. “Desde cedo devemos orientar os pequenos sobre a importância do protetor solar. É fundamental evitar brincadeiras debaixo do sol nos horários de pico (entre 10h e 15/16h) e manter outros fatores de proteção como uso de chapéus, bonés, óculos e roupas (especialmente de proteção UV)”, explicou a dermatologista do SanSaúde, Dra. Daniela Fazolli.A recomendação é de utilização de filtro solar a partir dos seis meses, embora a exposição ao sol não seja indicada até esta idade. “Para crianças de até 10 anos, os ideais são os filtros solares infantis, que geralmente são antialérgicos”, afirmou.Já os adolescentes podem usar os mesmos produtos que os adultos. Como nesta fase da vida a pele fica mais oleosa e propensa a espinhas, a dermatologista orienta em gel ou em gel creme. “O protetor solar deve ser aplicado ainda em casa e utilizado ao longo do dia a cada duas horas ou após períodos de imersão em água ou muita transpiração”, disse.É necessário espalhar uma boa quantidade do produto. “Uma dica é usar o equivalente a uma colher de chá rasa para o rosto, uma para cada braço, duas para cada perna/coxa e duas para o restante do corpo (tórax/dorso)”, orientou.A médica ainda explicou que é preciso usar protetor solar mesmo em dias nublados, onde 80% da radiação UV atinge a superfície da terra. “Mesmo que, aos olhos, um dia nublado pareça inofensivo a pele, os danos serão os mesmos, pois a radiação continua presente”, falou.Mas engana-se que os cuidados são apenas quanto aos filtros solares. “É importante lembrarmos da hidratação, consumindo o mínimo de dois de água por dia. Ter uma dieta saudável nos ajuda a prevenir os danos do sol. Alguns alimentos como tomate, melancia, cenoura, goiaba são importantes aliados”, destacou.Além disso, use os acessórios como chapéus, bonés, óculos de sol e roupas UV. “Devemos ficar atentos às doenças mais comuns como queimaduras e desidratação”, disse.Na hora do banho é recomendado evitar duchas quentes e muito demoradas.