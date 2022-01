Na abertura da vacinação infantil contra a Covid-19 para o público de 5 a 11 anos sem comorbidades, centenas de doses foram aplicadas

publicado em 26/01/2022

A pequena Heloisa dos Santos Valeriano, de 6 anos, acompanhada de sua mãe Solange Maria Nogueira dos Santos, garantiu a primeira dose da vacina (Fotos: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga vacinou 515 crianças em seu primeiro dia de imunização geral. Nesta abertura da vacinação infantil, centenas doses foram aplicadas em crianças de 5 a 11 anos, que não tinham comorbidades em todos os Consultórios Municipais.O primeiro dia foi marcado pela tranquilidade e também por poucas filas. O bom andamento da imunização está associada à ampliação dos pontos de vacinação. Além das 515 crianças imunizadas, outras 11 portadoras de comorbidades ou deficiência permanente também garantiram a primeira dose da vacina. Ao todo Votuporanga vacinou 526 crianças, de 5 a 11 anos, na terça-feira (25).Dentre as crianças que garantiram suas doses ontem está a pequena Heloisa dos Santos Valeriano, de 6 anos, acompanhada da mãe Solange Maria Nogueira dos Santos. Elas são moradoras do bairro Jabuticabeiras e assim que souberam da liberação para tomar a vacina, correram para o Consultório Municipal “Dr. Martiniano Salgado”, na região Norte, em busca da dose.“Estávamos muito ansiosas, principalmente a Heloisa, que perguntava todos os dias quando seria a vez dela de vacinar e agora as crianças sem comorbidades, vamos aproveitar e já vacinar. É o recadinho para todos os pais, a vacina salva vida”, disse ela.A Secretaria da Saúde divulgou uma nota no fim da tarde de terça, informando que a vacinação infantil de crianças com idade entre 5 e 11 anos com comorbidades e de 5 anos a 5 anos e 11 meses e 29 dias sem comorbidades, será realizada das 8h às 16h, na Policlínica Municipal "Dr. Alberto Carlos Pesciotto", que fica na rua Santa Catarina, nº 3.890.A Policlínica também continuará com atendimento paras as crianças de 6 a 11 anos sem comorbidades e as demais unidades seguem a vacinação de crianças de 6 a 11 anos normalmente.