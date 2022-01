Os dados foram divulgados no Boletim Epidemiológico desta terça-feira (25)

publicado em 25/01/2022

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou nesta terça-feira (25) duas novas mortes por Covid-19 e mais 229 casos positivados para a doença. Os dados foram divulgados por meio do Boletim Epidemiológico, com isso a cidade passa a registrar 468 mortes e 22.465 casos positivos desde o início da pandemia.De acordo com o Informe, as vítimas foram uma do sexo masculino, de 72 anos, com comorbidades e uma idosa de 90 anos, também com comorbidades. O A Cidade não conseguiu contato com as famílias para a divulgação das notas de falecimento.Também constou no boletim que o número de moradores do município que estão com Covid subiu para 17, dos quais oito estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Na Santa Casa, oito pessoas estão com a doença e internadas.Já no município, em geral, os dados do informe da Prefeitura mostram que 4.673 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes, outros 4.142 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Já em relação à vacinação, Votuporanga aplicou mais 1.029 doses de vacina contra a Covid-19, sendo que 445 delas foram primeiras doses, 51 segundas doses e as outras 533 terceiras doses. Com isso o município totaliza 200.347 doses aplicadas, onde 82.563 primeiras doses, 80.561 segundas doses e 37.223 terceiras doses.