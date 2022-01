Nova sala de diagnósticos por imagem possibilitará a realização de exames de Raio-X e Ultrassonografia na unidade

publicado em 26/01/2022

Nova sala de diagnóstico por imagens do Mini-Hospital do Pozzobon está em fase de finalização e será entregue na terça-feira (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Uma das principais e mais antigas reivindicações dos moradores da zona Norte de Votuporanga, enfim, sairá do papel. A Prefeitura de Votuporanga marcou para a próxima terça-feira (1º) a inauguração da nova sala de diagnósticos por imagem do Mini-Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, que possibilitará a realização de exames de Raio-X e Ultrassonografia na unidade.A finalização dos trabalhos de estruturação da nova sala foi anunciada pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), durante sua participação na primeira sessão ordinária da Câmara Municipal. A iniciativa, aliás, faz parte do Plano de Governo do chefe do Executivo municipal e também atende a uma reivindicação dos vereadores Sérginho da Farmácia (PSDB), Professor Djalma (Podemos) e Valdecir Lio (MDB), que são representantes da zona Norte da cidade.“Em poucos dias faremos a inauguração de um serviço que foi muito solicitado por toda a comunidade da zona Norte. Venho aqui a público já convidar a todos vocês [vereadores] e a toda a população, pois o serviço do Raio-X e Ultrassom será entregue no Mini-Hospital do bairro Pozzobon, então aquela comunidade finalmente vai poder receber o Raio-X para os atendimentos necessários e o Ultrassom para a complementação dos serviços médicos, evitando assim se deslocar daquele local”, destacou o prefeito.A nova sala de diagnósticos está em fase de finalização no espaço onde antes funcionava a Unidade de Coleta de Sangue do município. A estruturação foi possível graças a um trabalho de gestão na Secretaria da Saúde, que montou um novo espaço para a captação de doadores de sangue, mais bem localizado e amplo, ao mesmo tempo em que desocupou as antigas instalações para que elas fossem preparadas para receber os novos equipamentos.