A medida tem como objetivo atender a demanda de quem não consegue ir aos postos de vacinação em horário comercial

publicado em 26/01/2022

As aplicações serão feitas até às 20h, exclusivamente no Assary (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brEsta quarta-feira (26) é dia de plantão na vacinação de adultos e adolescentes no Assary Clube de Campo. A medida tem como objetivo atender a demanda de quem trabalha e não consegue ir aos postos de vacinação em horário comercial. As aplicações serão feitas até às 20h, exclusivamente no Assary.Durante a semana, o atendimento é feito de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 15h, na Capela Santo Expedito e no Assary Clube de Campo.Para se vacinar é necessário levar os documentos pessoais e, em caso de segunda ou terceira dose, a carteirinha verde de vacinação que comprove a dose anterior.