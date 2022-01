Gabriela Belucci Piovezani explicou as causas e riscos da baixa ingestão de líquido para o corpo humano e ofereceu algumas dicas importantes

publicado em 26/01/2022

A fisioterapeuta, Gabriela Belucci Piovezani explicou que desidratação é uma doença caracterizada pela baixa concentração de líquidos no corpo (Foto: Arquivo Pessoal)

Lara MatozoEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brAs práticas de exercícios físicos demandam cuidados para que não haja prejuízos à saúde e para obter o aproveitamento e rendimento desejado. Por esse motivo, manter o corpo hidratado é fundamental para ter um desempenho satisfatório e prevenir efeitos da desidratação.Em entrevista ao jornal, a fisioterapeuta de Votuporanga, Gabriela Belucci Piovezani, explicou que o corpo humano é composto de 40% a 70% da massa corporal de água, isso dependerá da idade, do sexo e da composição corporal, o que representa de 65 a 75% do peso do músculo e 10% da massa de gordura."A perda de água no disco intervertebral reduz sua atividade de distribuir as cargas efetivamente, sendo tal aspecto significante no mecanismo de degeneração e herniação do disco intervertebral", disse.A desidratação é uma condição caracterizada pela baixa concentração não somente de água, mas também de sais minerais do corpo e ocorre quando o corpo humano perde mais líquidos do que é ingerido e pode causar febre, vômito, diarreia e sudorese. Por esse motivo, a fisioterapeuta alerta para alguns sinais que o corpo humano apresenta quando está desidratado."Os sintomas envolvem boca e pele seca, alteração na cor da urina, diminuição na urina, perda de peso, cansaço físico e mental e dor de cabeça. Na desidratação leve, as pessoas sentem sede e a boca fica seca. Na desidratação grave, as pessoas sentem vertigem, confusão e tontura ao se levantarem”, salientou ela.Ao longo da realização dos exercícios físicos, devido ao gasto de energia, é gerado o calor excessivo dos músculos, o que aumenta a circulação e consequentemente causa um desequilíbrio nas células, as quais realizam mudanças para que o organismo se mantenha em equilíbrio para evitar a desidratação.Os ambientes quentes e úmidos promovem um grande estresse para o organismo, já que todos os mecanismos de dissipação de calor estarão comprometidos, neste caso ocorre uma maior probabilidade de desenvolvimento de aumento da temperatura corporal e de outras enfermidades relacionadas ao calor como, taquicardia, cãibras e exaustão.Na maior parte dos casos, a água é suficiente para repor a energia que o corpo humano necessita, as bebidas isotônicas são compostas por água, sais minerais e carboidratos, o que facilita na absorção e também ajuda manter o corpo hidratado. O papel principal do isotônico não está somente no processo de reidratação.“Quando falamos em hidratação, que pode ser realizada simplesmente por água, a recomendação é ingerir 500 ml de água duas horas antes do exercício físico, e de 100 a 350 ml a cada 20 minutos de prática. Porém, em exercícios vigorosos de longa duração, acima de 90 minutos, o isotônico pode ser bem-vindo”, explicou Gabriela.A hidratação, principalmente nas atividades físicas, evita lesões graves e alterações fisiológicas, no entanto, é fundamental manter o corpo bem hidratado até mesmo antes da realização de quaisquer tipos de exercícios, essa ação é uma grande aliada para água exercer seu papel no corpo humano de termorregulador, para equilibrar as temperaturas que o corpo oscila.A desidratação é evitada, basicamente, por meio da ingestão de líquidos, por isso, nos dias mais quentes, é previsto incentivar o consumo maior de água, principalmente durante ou após exercício prolongado.“Para prevenir a desidratação, as pessoas devem beber mais líquidos quando estiverem trabalhando ou praticando exercícios em clima quente. As pessoas devem assegurar-se de que os membros mais idosos e crianças da família tenham acesso a água, visto que estes são mais susceptíveis a desidratação. Beber bastante água talvez seja suficiente para tratar a desidratação leve. Na desidratação moderada e grave, os eletrólitos perdidos (principalmente sódio e potássio) devem ser repostos, sendo necessario a avaliação de um médico”, finalizou Belucci.