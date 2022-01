O médico e secretário-executivo do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Votuporanga, dr. Chaudes Ferreira Júnior, atribuiu o aumento à chegada da variante ômicron

publicado em 28/01/2022

Para o secretário-executivo do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, dr. Chaudes, o grande problema da ômicron é a sua alta transmissibilidade (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brCinco meses em um. Este é o resultado do balanço de casos novos de Covid-19 registrados em Votuporanga desde 1º de janeiro até ontem em comparação ao ano passado. Isso porque o número de casos registrados em menos de um mês chegou perto ao registrado entre janeiro e maio de 2021, época em que o município enfrentou a segunda onda da doença. É o que revela um levantamento feito pelo jornaljunto aos Boletins Epidemiológicos divulgados diariamente pela Prefeitura.De acordo com os informes, pouco mais de 5,1 mil casos novos de Covid foram diagnosticados em Votuporanga neste mês, até a tarde de ontem (confira os dados completos do Boletim Epidemiológico no final desta reportagem). E nos primeiros cinco meses do ano passado, o município registrou 5.383 casos novos da doença. Já comparando janeiro de 2022 com janeiro de 2021, o total de casos novos registrados mais que quadruplicou.O médico e secretário-executivo do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Votuporanga, dr. Chaudes Ferreira Júnior, atribuiu o aumento rápido no número de casos positivos da doença no município à chegada da variante ômicron. Chaudes explicou que o grande problema da nova variante é sua alta transmissibilidade. Segundo o médico, essa taxa é de 1 para 16, isto é, cada infectado pode transmitir para até 16 pessoas. Ele também reforçou que isso não era motivo de pânico, mas sim de cuidados.“O que é bom é que estamos com um perfil de vacinação muito bom e isso diminuiu muito a gravidade da doença, o que ficou muito claro para todo mundo. Estamos tendo hoje uma demanda muito alta, mas é de primeiro atendimento, não só com a Covid, mas também com o impacto da influenza [gripe] junto com a dengue, mas não de internações e casos de UTI, como já tivemos”, explicou Chaudes.Apesar da explosão de casos novos de Covid ter assustado os votuporanguenses no começo deste ano, o número de mortes causadas pela doença é outro dado que reflete essa mudança de perfil apontada pelo dr. Chaudes. Isso porque do dia primeiro até ontem, nove pessoas tinham sido vítimas da doença, apenas uma a mais do que o registrado em janeiro do ano passado. Ou seja, mesmo a cidade tendo registrado um número de casos novos 408% maior, o total de mortes foi 12,5% maior.Essa diferença entre casos e mortes por Covid acontece, principalmente, por conta do avanço da vacinação contra a doença no município. Numa pessoa com o esquema vacinal completo, por exemplo, a doença tende a causar sintomas mais leves do que numa que não tenha recebido a primeira e/ou a segunda dose do imunizante.