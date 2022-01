Um ano depois de ser a primeira votuporanguense imunizada, a técnica de enfermagem, Dalva Lima Suarez, relata o que mudou em sua vida

publicado em 27/01/2022

Dalva foi a primeira a ser vacinada contra a Covid-19 em Votuporanga e hoje se diz feliz em ver o avanço da imunização (Foto: A Cidade)

Da redação

Um ato simbólico realizado no dia 20 de janeiro de 2021, no Espaço Unifev Saúde, marcou o início da vacinação contra a Covid-19 em Votuporanga. Na ocasião, técnica de enfermagem, Dalva Lima Suarez, que atua na Santa Casa há mais de 18 anos e também no Consultório Municipal da Vila Paes foi a primeira votuporanguense a ser imunizada.Doze meses depois, a profissional da saúde ela celebra a marca de mais de 200 mil doses aplicadas na cidade e 83% da população já imunizada com pelo menos as duas doses da vacina.“Naquela noite a gente não sabia ainda se a vacina iria chegar para todo mundo, se a pandemia iria acabar algum dia, enfim, isso passava pela minha cabeça e agora, um ano depois, nós vemos que a vacina chegou para todo mundo, inclusive para as crianças e vemos que ela ajudou muito a evitar situações piores”, disse.Hoje, já imunizada com as três doses, Dalva disse que se sente protegida. Ela, inclusive, não contraiu o vírus nenhuma vez ao longo da pandemia e orienta a todos que conhece para que também se protejam. Na casa dela todo mundo já se vacinou.“Se Deus quiser e se for necessária a quarta dose, eu também irei tomar. Sempre falo para todos que conheço, amigos e familiares para que tomem a vacina, mas infelizmente tem gente que ainda não tomou, tem pai que está relutando em dar a vacina nos filhos e é muito triste a gente ver isso. A prova está aí, muita gente pegou o vírus agora, mas o hospital está tranquilo, graças a vacina. Como profissional da saúde a gente deseja que todo mundo se vacine, as doses estão à disposição de todos, de graça, não dói, então é importante que todos tomem”, completou.Dalva, que como enfermeira também realizou a aplicação de centenas de doses de vacina, disse estar feliz em poder ter ajudado tantas pessoas a se imunizarem. “Cada aplicação que eu fazia já sentia a emoção e falava para as pessoas, que aquele gesto era motivo de muita alegria e muitos chegavam a chorar de emoção no momento”, finalizou.Atualmente a campanha de vacinação contra a Covid-19 é feita em duas vertentes: para crianças de 5 a 11 anos e para as demais pessoas a partir de 12 anos. Devido à baixa quantidade de doses da vacina pediátrica da Pfizer, a Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga concentrou a vacinação com esse imunizante somente na Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto”, que fica ao lado da sede da Secretaria, na Rua Santa Catarina, 3.890.Desta forma, crianças de cinco a 11 anos com comorbidade ou deficiência permanente (PcD) e crianças de cinco anos sem comorbidades estão sendo vacinadas somente neste local. A medida é temporária e pode ser alterada conforme o município receber novas doses da Pfizer.As demais crianças com idade de seis a 11 anos continuam sendo vacinadas com doses da Coronavac em todas as Unidade Básicas de Saúde (inclusive na Policlínica), exceto nos Consultórios "Carmem Martin Maria Morettin", localizado no bairro Paineiras, e "Josephina Pirotello Pesciotto", conhecido como 'Dona Nina', no bairro Pozzobon. A vacinação contra a Covid-19 em crianças segue de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.É importante que os pais ou responsáveis, ao levarem seus filhos para darem início ao esquema vacinal, levem documentos pessoais como CPF, Cartão do SUS, Certidão de Nascimento da criança, comprovante de endereço e o Termo de Assentimento, que pode ser obtido através doJá a imunização para pessoas acima de 12 anos segue nos postos volantes montados no Assary Clube de Campo e na Capela Santo Expedito, das 8h às 15h.