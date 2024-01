O homem foi socorrido em estado grave, internado em um hospital da região. As jovens foram apreendidas pela Polícia Militar após as agressões contra ele

publicado em 16/01/2024

O homem foi socorrido em estado grave, internado em um hospital da região (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Duas adolescentes de 16 anos agrediram um idoso de 70 anos, no Jardim Caparroz, em Rio Preto, com enxadas. O homem foi socorrido em estado grave, internado em um hospital da região. As jovens foram apreendidas pela Polícia Militar após as agressões contra ele.

De acordo com a ocorrência, as adolescentes residem na mesma casa onde o crime ocorreu. Elas relataram aos policiais que conheceram a vítima em uma chácara há pouco tempo e que compartilharam momentos de descontração e consumiram cerveja juntos.

No entanto, o idoso teria feito um pedido inapropriado, pediua que as jovens realizassem serviços sexuais, o que foi recusado por elas. A recusa desencadeou uma discussão entre as partes.

As adolescentes, então, saíram de casa e voltaram com duas enxadas, e começaram a destruição do carro da vítima. O idoso, tentando impedir os danos ao seu veículo, saiu da residência, momento em que as agressões aumentaram. As jovens passaram a golpear a cabeça do idoso com as enxadas.

A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao hospital com múltiplas lesões na cabeça, sendo seu estado de saúde considerado grave.