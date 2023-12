A ação, intitulada 'Prefeitura em Ação', ofereceu atendimento gratuito à população

publicado em 07/12/2023

Uma parceria entre o MP e a Prefeitura Municipal trouxe uma série de serviços e ações para a praça Joaquim Antônio Pereira (Foto: Divulgação)

Uma parceria entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Fernandópolis trouxe uma série de serviços e ações para a praça Joaquim Antônio Pereira de Fernandópolis, como parte do Plano Geral de Atuação, Projeto MP Social.

A iniciativa, que terminou ontem, teve como foco o acolhimento da população em situação de rua e a redução do consumo e tráfico de drogas na região central. A ação, intitulada 'Prefeitura em Ação', ofereceu atendimento gratuito à população.

Uma variedade de serviços foi disponibilizada, incluindo atividades de saúde, cultura, esporte, assistência social, doação de livros, distribuição de mudas, coleta de resíduos como óleo usado, pilhas e baterias, além do funcionamento do PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador.

O evento também contou com a presença do banco de currículos e uma sala do empreendedor, incentivando o desenvolvimento econômico local.