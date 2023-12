A vítima, identificada como César Augusto Farias, de 31 anos, não resistiu aos ferimentos

publicado em 07/12/2023

César Augusto Farias, de 31 anos, que era morador de Fernandópolis, morreu após um acidente de moto em uma rodovia do Pará (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

Um jovem motociclista, que era morador de Fernandópolis, morreu na tarde de anteontem após ser atingido por uma carrocinha que supostamente se desprendeu de uma caminhonete na rodovia PA-160, nas proximidades do Balneário Água Boa, entre Canaã dos Carajás e Parauapebas. A vítima, identificada como César Augusto Farias, de 31 anos, não resistiu aos ferimentos.

De acordo com testemunhas, a caminhonete, uma Toyota Hilux, seguia no sentido Parauapebas puxando uma carrocinha, que transportava materiais de construção. O engate se desprendeu do veículo no momento do acidente e atingiu a motocicleta de César, uma Honda Biz de cor preta.

Com o impacto, “Cesinha do Escritório Cruzeiro”, como era carinhosamente conhecido, foi arremessado por cerca de 20 metros, onde caiu no acostamento da pista bastante machucado, vindo a óbito no local.

O motorista da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro à vítima, retornando para Canaã dos Carajás. A Polícia Civil e uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) estiveram na cena do acidente para realizar a perícia e remover o corpo.