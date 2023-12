O acidente aconteceu na avenida Bady Bassitt

publicado em 08/12/2023

O acidente aconteceu na avenida Bady Bassitt e tirou a vida do jovem Kauê Felipe Tarnos Cobacho, de apenas 18 anos (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

O jovem Kauê Felipe Tarnos Cobacho, de apenas 18 anos, morreu depois de sofrer um acidente de moto durante a madrugada de ontem, em São José do Rio Preto. O acidente aconteceu na avenida Bady Bassitt.

Segundo informações do registro policial, Kauê pilotava uma Honda CG de 150 cilindradas com um amigo na garupa, quando perdeu o controle do veículo em uma curva da avenida. Os dois se chocaram contra a sarjeta do canteiro central.

As vítimas foram socorridas por uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas Kauê não resistiu aos ferimentos. Já o amigo dele foi socorrido com escoriações e levado para o Hospital de Base consciente.

O trecho foi isolado para o trabalho da polícia e a motocicleta foi recolhida por atraso na documentação. Já os documentos pessoais de Kauê foram entregues à mãe dele.