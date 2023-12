O caso aconteceu na cidade de Presidente Epitácio

publicado em 08/12/2023

O paisagista Diney Sena, de 37 anos, morreu ao colocar o seu aparelho celular para carregar no banheiro de sua casa (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

Um paisagista identificado como Diney Sena, de 37 anos, morreu na noite de anteontem, após sofrer uma descarga elétrica ao colocar o seu aparelho celular para carregar no banheiro da casa dele. O caso aconteceu na cidade de Presidente Epitácio.

De acordo com familiares, houve uma oscilação no momento em que ele carregava o celular. Ao chegar no banheiro, o homem foi encontrado caído. Ele foi socorrido por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros da cidade e levado para a Santa Casa, mas não resistiu.

Ainda não se sabe a causa da descarga elétrica. No entanto, a Polícia Civil investiga a possibilidade de que o homem tenha tocado em um fio desencapado ou em um aparelho elétrico com defeito. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.